A Yvetot, en Seine Maritime, les parents n'ont plus le droit se griller une cigarette sur le trottoir en attendant leurs enfants devant l'école. Sur une idée du conseil des jeunes citoyens, le maire a pris un arrêté interdisant de fumer aux heures d'ouverture et de sortie des classes.

Yvetot, France

Depuis la rentrée à Yvetot, les parents fumeurs sont relégués sur le trottoir d'en face. Devant l'école primaire Cahan Lhermitte, rue Carnot, ils se sont tous regroupés dans un coin. C'est le cas de Céline et Antonio, qui attendent la sortie des classes. "C'est bien pour les enfants", dit-elle. Lui est plus sceptique: "On est en plein air, ça ne devait pas les déranger plus que ça".

Virginie, fumeuse de cigarette électronique et tout autant concernée par l'interdiction, salue pour sa part la mesure : "Que nos enfants respirent la fumée, je trouve pas ça normal. _C'est pas bon pour leurs petits poumons, surtout pour les bébés qui viennent avec les nounous et les mamans_". Devant l'école maternelle Cottard, juste à côté, Randy se réjouit également de cette interdiction. Il rappelle la présence de nombreux agents chimiques dans la fumée de cigarette, l'ammoniaque notamment, et les risques de tabagisme passif encourus par les enfants.

Avec cette nouvelle loi, on n'est plus obligé de se boucher le nez. Amy et Louis, élèves de CM2

La plupart des parents sont déjà au courant de l'arrêté du maire mais pas tous. Une maman fume une cigarette devant les grilles de l'école : elle ignorait la nouvelle interdiction mais, promis, on ne l'y reprendra plus ! "A l'origine, je fume devant chez moi. Là, c'est parce que je voulais descendre avant". Depuis lundi, impossible pour les parents d'ignorer la mesure: un flyer avec les mots "arrêtez de nous enfumer" a été glissé dans le carnet de correspondance des enfants.

Le maire d'Yvetot a pris cet arrêté municipal, suite à la proposition faite par le conseil des jeunes citoyens. A l'âge où certains de leurs copains démarrent la cigarette, ces adolescents de 15-16 ans en avaient assez de voir les trottoirs d'écoles enfumés à l'heure de la sortie des classes. L'idée a été reprise par les plus petits, comme Amy et Louis, en CM2 et tous deux élus au conseil des enfants. "Avec cette nouvelle loi, on n'est plus obligé de se boucher le nez."

Il a fallu un an pour mettre en place la mesure. Aude, 16 ans, membre du conseil des jeunes citoyens, a trouvé les démarches longues mais pas compliquées. Elle rêve maintenant d'étendre l'interdiction de fumer devant les collèges et lycées d'Yvetot.

35 euros d'amende pour une cigarette fumée sur le trottoir de l'école

L'arrêté municipal ne s'applique ni en période de vacances scolaires ni en dehors des heures d'ouverture des écoles. Mais pour Lætitia, fumeuse, l'interdiction est encore trop étendue : "Le matin, c'est de 8h à 9h. Les enfants rentrent à 8h30. Si on fume une cigarette à 8h45 devant l'école, on ne va pas les déranger. Surtout qu'on interdit pas les fumeurs dans un jardin public alors que c'est plein d'enfants".

En attendant, si la police municipale d'Yvetot surprend un parent en train de s'en griller une sur le trottoir de l'école, il encourt une amende de 35 euros. Marie Angèle prend acte mais pour cette maman, la cigarette est une bouffée d'air. "C'est mon seul plaisir! Après, c'est tout pour ma fille. Je comprends qu'on ne fume pas devant l'école. Mais dans ce cas, que ce soit partout pareil. Pas qu'à Yvetot."