A10 en travaux : attention échangeurs fermés !

Attention, si vous empruntez l'autoroute A10 dans les jours qui viennent, plusieurs échangeurs seront fermés pour que Vinci puisse faire des modifications de marquage. Il y aura donc des modifications de circulation dans la semaine du 6 au 12 février.

Durant la nuit du lundi 6 février au mardi 7 février 2017, entre 20h et 7h : Fermeture partielle de l'échangeur n°23 (Chambray-lès-Tours) :la bretelle de sortie en provenance de Tours et en direction de la RD910 (péage bas).

Du lundi 6 février à 9h jusqu'au vendredi 10 février 2017 à 18h, jour et nuit : Fermeture partielle de l'échangeur n°23 (Chambray-lès-Tours) : la bretelle d'entrée en direction de Poitiers.

Du lundi 6 février à 7h30 au vendredi 10 février 2017 à 18h, jour et nuit : Fermeture partielle de la bifurcation A10/A85 (Veigné) : la bretelle de sortie en provenance de Vierzon et en direction de Tours.

Durant les nuits du mercredi 8 février au jeudi 9 février 2017 et du jeudi 9 février au vendredi 10 février 2017, entre 20h et 7h : Fermeture partielle de la bifurcation A10/A85 (Veigné) : la bretelle de sortie en provenance de Poitiers et en direction de Vierzon. la bretelle de sortie en provenance de Poitiers et en direction de Angers.

Pont Maupas à Chambray-lès-Tours : Fin février 2017, vous pourrez circuler sur le nouveau pont Maupas ! D'ici là, continuez à emprunter la déviation mise en place par le pont des Touches.