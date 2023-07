A26: l'autoroute des Anglais n'a jamais si bien porté son nom

"Un week-end comme celui-ci, notre fréquentation va être multipliée par trois ou quatre", explique Philippe Marfaing, le directeur de l'aire d'autoroute de Rely, sur l'A26, entre Saint-Omer et Béthune. Si Bison Futé a placé l'ensemble des départements français en rouge ce samedi dans le sens des départs, nul doute que ce sont en très grande majorité des plaques britanniques que vous pourrez apercevoir sur l'A26 et donc sur l'aire de Rely.

Les Britanniques représentent 80% de la clientèle de l'aire de Rely © Radio France - Odile Senellart

"Les britanniques représentent à peu près 80% de notre clientèle", explique Philipe Marfaing, "puisqu'ils arrivent soit par bateau soit par le shuttle à Calais, donc ils passent logiquement par ici". D'où le surnom donné à l'A26 d'autoroute des Anglais. Et c'est vrai que les plaques d'immatriculation sont quasiment toutes britanniques sur les places de stationnement. Mais pas de rush excessif sur cette aire, la fréquentation s'étale par vague, en fonction des arrivées des bateaux et des navettes, explique le directeur de l'aire: "Ils sont un peu filtrés au péage en amont de notre aire, au niveau de Saint-Omer, et ils arrivent ensuite en masse sur le site". Il s'attend à voir ce vendredi et ce samedi entre 500 et 800 clients par jour en cette période particulière.

Philippe Marfaing, le directeur de l'aire de Rely, qui s'attend à voir la fréquentation multipliée par 3 ou 4 ce week-end © Radio France - Odile Senellart

Certains britanniques profitent de ce premier arrêt en France pour acheter le fameux sticker "GB" ou "UK" qu'ils doivent afficher à l'arrière de leur voiture. A ce détail près que ça ne marche par sur le véhicule de Steve, venu passer des vacances dans les Alpes avec sa femme et leurs deux enfants. Le sticker est magnétique, la partie sur laquelle il veut poser le sticker est en plastique, ce qui fait bien rire Steve dont la voiture est pleine à craquer, avec également le coffre de toit et trois vélos accrochés à l'arrière!

Cette famille des Midlands part en vacances dans les Alpes, où elle est déjà allée il y a 8 ans. © Radio France - Odile Senellart

La plupart des Anglais rencontrés sur place sont des habitués de la France, comme Michel, retraité, qui vient tous les ans et qui trouve que la France est un pays "délicieux". Ou encore Oliver qui part avec sa famille vers le lac d'Annecy, après être venu déjà à deux reprises en France cette année!