A31 : la traversée de Metz impossible dans la nuit de samedi à dimanche

Si vous aviez prévu de traverser Metz par l'A31 ce weekend des 29 et 30 avril, il vous faudra emprunter une déviation. Entre 23 heures le samedi 29 et 16 heures le dimanche 30, l'autoroute sera totalement coupée dans les deux sens entre les échangeurs 29 (Féy) et 35 (Maizières-lès-Metz), plus au nord, près de la croix de Hauconcourt.

ⓘ Publicité

La cause : la fin de la déconstruction d'un tube d'évacuation de l'ancienne centrale thermique EDF de La Maxe, qui enjambe l'A31 à proximité des aires de service de La Maxe. Entamée en début de semaine dernière, elle se poursuivra ce samedi avec la deuxième tranche. Ce dimanche, ce tube, sous lequel passaient les automobilistes depuis des décennies aura totalement disparu.

"On va disposer d'une grue assez importante, de 400 tonnes, qu'on va positionner sur la chaussée, sur une des voies, car on aura besoin d'un endroit stable. Nous prendrons le morceau de tube qui traverse l'autoroute, qui fait 40 mètres et 47 tonnes, d'un seul morceau" explique Philippe Astié, directeur du centre de post-exploitation chez EDF.

Des déviations seront mises en place, notamment par l'A4 ou la RN 431, rocade sud-est de Metz.

En raison des vacances scolaires et du 1e mai, le trafic ne devrait pas être très dense mais quelques ralentissements pourraient se former peu avant le tronçon coupé. Si le chantier avance bien, la direction interdépartementale des routes de l'est, DIR est, n'exclut pas de rouvrir l'A31 avant l'heure prévue. En revanche, si les intempéries empêchent le bon déroulement, il serait reporté d'une semaine (dans la nuit du samedi 6 au 7 mai).

À lire aussi Une nouvelle phase du démantèlement de l'ancienne centrale thermique de la Maxe va débuter

Long de 191 mètres, large de 3 et lourd de 220 tonnes, ce tube évacuait les cendres issues de la combustion du charbon dans l'ancienne centrale, arrêtée en 2015, vers un parc de stockage dédié situé à Woippy, de l'autre côté de l'A31.

Il s'agit de la seconde phase du chantier de dépose de ce tube. La première a eu lieu en début de semaine dernière et a entraîné l'interruption de la circulation sur une route départementale et une voix de service de la SNCF.