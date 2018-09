Guénange, France

Entre ce samedi 20h, et ce lundi 8h, il n'y avait que 36h. C'était le délai imposé aux ouvriers pour mener entièrement un chantier sur l'A31 ce week-end. Des travaux qui mobilisaient en permanence une cinquantaine de personnes pour rouvrir la circulation ce lundi matin. Les automobilistes ne pouvant plus passer dans le sens nord-sud, des déviations étaient mises en place.

Plusieurs ralentissements

Mais plusieurs ralentissements ont été signalés, notamment au niveau de l'échangeur de Guénange, par lequel les voitures étaient déviées. "On s'attendait à ça, on n'a pas été déçu", ironise Sébastien Delbirani, chef de projet au service Ingénierie Routière Lorrain. "On a eu 4 kilomètres de bouchon au début des travaux." Les deux autres moments forts du week-end étant ce dimanche en fin de journée et ce lundi matin.

Des voitures empruntaient les routes barrées entre Bertrange et Uckange pour éviter les bouchons. © Radio France - Arthur Blanc

Mais certains conducteurs n'avaient pas envie d'attendre et quelques voies barrées ont été empruntées, notamment sur les D60 et 61. Le chantier devrait toutefois être fini ce lundi à 8h. L'un des deux ponts (celui situé au nord du triangle de la Fensch), sera en revanche refermé dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi entre 21h et 6h, pour finaliser le travail.