A45 : les opposants croient encore pouvoir inverser la tendance

Le contexte ne leur est pas favorable et pourtant ils ne veulent pas relacher la pression : les opposants au projet d'A45 sont réunis depuis ce samedi à St Maurice sur Dargoire dans le Rhône.

La future autoroute entre Brignais (Rhône) et la Fouillouse (Loire) parait sur de bon rails notamment avec le décision du Conseil d’État cette semaine qui a validé le décret de concession à Vinci pour ce projet évalué à 1,2 milliard d'euros, financé pour un tiers par Vinci et deux tiers par l'État et les collectivités locales. Depuis septembre dernier, les opposants sont rassemblés dans une coordination qui avait donc décidé de choisir ce village de St Maurice sur Dargoire pour dire non à l'A45, à l'endroit même où pourrait se situer un péage de la futur autoroute. Plus de 300 bénévoles ont donc monté durant la semaine un village avec des chapiteaux pour des conférences et des ateliers, d'autres pour des concerts et la restauration. Ils étaient 2000 participants il y a 10 mois pour un premier rassemblement, et ils espèrent être 3 fois plus sur ce weekend.

Malgré le contexte qui ne leur est pas favorable, les opposanst veulent croire coute que coute qu'ils obtiendront gain de cause Copier