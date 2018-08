À l'heure de la pause repas sur la route des vacances, on pense souvent pique nique, ou repas surgelé. Sur l'aire de repos de Manzat sur l'A89, l'équipe tente de changer cette image : on y mange bio et local. De quoi se différencier des autres restaurants d'autoroute.

Manzat, France

Quand on s'élance sur la route des vacances, on prépare le pique-nique, ou alors on compte sur les cafétérias des aires d'autoroute. Le cliché de la cafétéria qui sert des frites surgelées et des repas sans saveur à la vie dure. Alors sur l'aire de repos de Manzat, sur l'A89, l'équipe s'est fixé un challenge : servir du bio et du local, tout ça cuisiné sur place.

Pour l'instant, ce menu est une expérimentation lancée en mai. Avec les chassés croisés des vacances d'été, c'est là que tout se joue pour Adrien. Il enchaîne sa douzième saison derrière les fourneaux ici, et ce changement lui fait du bien : "Toute la réputation de la restauration sur autoroute, c'est que ça n'a jamais été de la grande cuisine. Là pour le coup, on fait des produits vraiment d'ici, d'Auvergne, c'est valorisant pour tout le monde."

Parfois plus de 250 couverts en un service

Le but, tout en servant mieux les clients, c'est de se différencier des autres aires d'autoroutes, ce qui semble fonctionner. Parmi les testeuses, Virginie. Elle s'est arrêtée ici avec son ami et leurs enfants, et elle est plutôt surprise : "C'est original, c'est important d'avoir des bons produits, et c'est la première fois qu'on mange comme ça sur une aire d'autoroute, c'est pas mal !"

La trentaine de membre de l'équipe doit assurer le service pour 250 couverts, voire plus certains midis. L'expérimentation des repas bio et locaux doit se terminer en octobre.