A9 : Des habitants de Boirargues, à Lattes, réclament un mur antibruit

La nouvelle autoroute A9 accueille le public ce week-end, pour fêter la mise en service à la fin du mois. Les habitants du Mas Rouge, dans le quartier Boirargues de Lattes, entendent en profiter se faire entendre. Ils veulent de meilleures protections contre les nuisances sonores.

Ils se sont installés au Mas Rouge en 2007 pour profiter du chant des oiseaux et du parfum des roses blanches. La centaine d'habitants de cet ancien domaine viticole de Boirargues, à Lattes (Hérault), s'inquiète maintenant des nuisances sonores du doublement de l'autoroute A9. Ce week-end, ces riverains étendront des banderoles pour alerter les piétons et cyclistes invités à se promener sur le bitume.

On entend déjà l'autoroute actuel en fond. Qu'est-ce que ça va être à la fin du mois d'avril, avec l'entrée en service du doublement ?" s'interroge Véronique Leplat, co-gérante de la SCI Le Mas Rouge

Ces habitants réclament un mur antibruit supplémentaire entre leurs fenêtres et l'autoroute. Depuis qu'ils ont acheté le mas en 2005, deux nouvelles infrastructures ont changé leur paysage. Les rails de la future Ligne à Grande Vitesse entre Montpellier et Nîmes, au pied de la tour du bâtiment. Et juste derrière, le doublement de l'A9. Deux ponts parallèles ont été construits à proximité des maisons.

Le bruit mesuré à l'entrée en service

Il y a bien un mur antibruit entre les habitations et la voie ferrée. Puis un autre, de l'autre côté des rails. Mais sur la portion d'autoroute, aucun écran n'arrêtera le bruit au plus près des voitures. C'est ce que regrettent ces habitants. "Le bruit doit être arrêté à la source, sinon ça ne sert à rien", estime Claire Atger, l'une des riveraines.

ASF (Autoroutes du Sud de la France), le constructeur de l'autoroute, assure que ce n'est pas nécessaire. Le dispositif antibruit a été élaboré globalement, avec le constructeur de la voie ferrée. "A la demande de l'Etat, nous avons fait des calculs communs, explique Salvador Nunez, le directeur des opérations à ASF. Chacun doit respecter les seuils limites. Et un seuil de bruit cumulé a été fixé."

S'il le faut, nous construirons un nouveau mur antibruit" - Salvador Nunez, directeur des opérations sur le chantier ASF

Après l'entrée en service de l'autoroute, le bruit sera mesuré près des habitations. Les calculs seront refaits avec ces données de terrain. ASF assure que le dispositif sera ensuite aménagé, si les seuils fixés par l'Etat sont dépassés. Dans ce cas, un mur antibruit pourrait être construit le long de l'autoroute, côté lattois.

Au premier plan, le pont de la LGV avec un mur antibruit. Derrière, celui de l'A9. © Radio France - Lauriane Delanoë

A gauche, la tour du Mas Rouge. A droite, le mur antibruit vert le long de la voie ferrée. © Radio France - Lauriane Delanoë

