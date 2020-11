La police municipale de Vesoul sera bientôt armée

A Vesoul, en Haute-Saône, la police municipale devrait bientôt être armée. Ce projet de longue date du maire, Alain Chrétien, doit se concrétiser d'ici la fin du premier semestre 2021. Les six policiers de l'équipe municipale vont être formés et doivent passer des tests psychologiques.

D'ici la fin du premier semestre 2021, les six policiers municipaux de Vesoul devraient être armés. Cette décision, mûrement réfléchie, a été prise par le maire, Alain Chrétien, au regard des tragiques événements de ces dernières semaines, notamment l'attentat de Nice.

"Le temps été venu de mettre à jour notre police municipale, en fonction du contexte", affirme Alain Chrétien. Le maire a donc choisi d'armer son équipe, composée de trois anciens gendarmes, d'un ancien pompier de Paris et de deux policiers municipaux forts de dix ans d'ancienneté. Une police municipale qu'Alain Chrétien qualifie de "stable" une condition selon lui essentielle au port d'arme.

Prochaines étapes : la formation des policiers et la construction d'une armurerie

Avant l'hiver 2021, l'équipe devra "suivre un processus de formation et de tests psychologiques" et une "armurerie devra être construite pour stocker de manière sûre les différentes armes", détaille le maire. Et Alain Chrétien précise : "Cet armement ne vient pas compenser une baisse des effectifs de la police municipale, l'équipe ne perdra pas de membre."

En Haute-Saône, les polices municipales de Gray et de Saint-Loup-sur-Semouse sont déjà armées.