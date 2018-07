Normandie, France

Nul n'est sensé ignorer la loi : à partir de ce 1er juillet, la vitesse est abaissée de 10 kilomètres/heure sur 400 000 kilomètres de routes secondaires en France, plus de 5 000 kilomètres dans chacun des départements du Calvados et de l'Orne. Concrètement, cela concerne 110 panneaux dans l'Orne, 82 dans la Manche et 43 dans le Calvados. Ils seront installés à partir de lundi matin dans le Calvados, c'est déjà fait dans les deux autres départements où il reste juste à dévoiler l'indication 80 kilomètres/heure, masquée jusqu'à présent.

Une certaine "mansuétude" pour commencer

Les contrôles débutent dès ce dimanche mais pas question de sanctionner dès le départ. "Sur le mois de juillet, avec l'accord des magistrats des parquets d'Alençon et Argentan, il y aura une petite mansuétude sur les contrôles effectués entre 80 et 90 kilomètres/heure, les petites infractions liées aux fautes d'inattention. Nous ferons plus de sensibilisation que de répression" explique le lieutenant-colonel Pierre Baillargeat, commandant du groupement départemental de la gendarmerie de l'Orne. Vous pourrez être arrêté, mais pas forcément sanctionner, sauf si bien sûr votre excès de vitesse est plus important.

Un temps d'adaptation avant une évaluation durant l'été

Même discours chez le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé : "il faudra un temps d'adaptation. Avec les services de police et de gendarmerie, nous ferons un effort pédagogique, je ne vais pas être dans une volonté de répression dans les premiers jours. Ensuite, il y aura un temps d'évaluation qui va peut-être durer l'été, juillet-août, de façon çà ce que je me rende compte si les panneaux sont installés au bon endroit, s'il n'en faut pas davantage."

Dernière précision : "dès le 1er juillet 2018, tous les radars situés sur les routes concernées par le changement de vitesse seront paramétrés à la nouvelle vitesse limite autorisée. Leur mise à jour est effectuée à distance" selon le décret publié au Journal Officiel. Dans le Calvados, 9 radars sur 12 passent ainsi de 90 à 80 km/h (les 3 autres restent à 90 km/h). Cette mesure permettra de sauver, selon la Sécurité Routière, 300 à 400 vies chaque année en France.