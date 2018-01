Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

L'abaissement de la vitesse de 90km/h à 80 km/h à partir du 1er juillet ? On aurait pu croire à une manne pour les fabricantes de panneaux. En fait, ce sera juste un gros marché, un "pic d'activité", pour le directeur de l'usine Signature d'Urrugne, Jérôme Denoël. Elle détient un gros tiers du marché de fabrication des panneaux routiers en France. Et fabriquer un panneau, ça va très vite, on le voit dans cette vidéo:

Le changement n'effraie pas le directeur de Signature, Jérôme Delanoë : "nous pouvons fabriquer jusqu'à 2.000 panneaux par jour, et on estime qu'il y aura 20.000 panneaux à remplacer en tout. On va anticiper cette opération, mais le plus long, ce sera avant: recenser quels panneaux sont changer et où ?". Deuxième difficulté : à partir du 1er juillet, en quelques jours à peine, il faudra substituer tous les panneaux.

Signature fabrique un tiers des panneaux routiers en France © Radio France - Bixente Vrignon

80€ par panneau

Le coût devrait rester modéré à 80€ par panneau. Le principal danger sera au moment de la pose, quand les agents devront substituer le panneau sans arrêter la circulation. Signature propose pour l'occasion un nouveau modèle de panneau qui peut être installé dix fois plus vite que les précédents.