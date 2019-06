Abandon d'animaux, un fléau qui n'épargne pas la Corse

Corse, France

Avant les vacances d'été, la Société Protectrice des Animaux lance une nouvelle campagne de lutte contre les abandons d'animaux. Une campagne choc avec des vidéos dans lesquelles on entend des hurlements, des cris de douleur et d'angoisse de chiens ou de chats enfermés. Les cris de la souffrance animale. La SPA veut sensibiliser les propriétaires d'animaux domestiques à la veille des départs des vacances, période durant laquelle les abandons sont encore plus nombreux. Et la Corse n'est pas épargnée. Comme sur le continent, le nombre d'interventions de la SPA est en constante augmentation. "Sur le continent, il y a 28 % d'abandons en plus qu'en 2018. En Corse, à la mi-juin, nous avons déjà récupéré 215 chiens et 110 chats. C'est assez dramatique, d'autant que nous n'avons pas beaucoup de structures d'accueil", explique Maguy Ettori-Durand, la responsable de la maison SPA d'Ajaccio.

Chien recueilli par la SPA © Maxppp -

Mis à part le refuge de Caldaniccia, la Corse manque donc cruellement de structures pour accueillir ces animaux abandonnés. Conséquence, les animaux sont transférés sur le continent ou bien placés en famille d'accueil. La SPA en appelle au civisme de chacun, d'autant qu'elle peine à faire adopter ces animaux.