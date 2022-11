Abandon d'armes à l'Etat : des centaines déjà déposées dans l'Indre

Les détenteurs d'armes non déclarées peuvent se rendre jusqu'au vendredi 2 décembre dans les points de collecte pour les déposer.

Le nombre d'armes non déclarées détenues en France est estimé à 6 millions. Dans ce cadre, l'Etat organise, depuis vendredi 25 novembre et jusqu'au 2 décembre, une opération d'abandon simplifié d'armes à l'Etat. Le but : récupérer les fusils, armes de poing, munitions détenues par des particuliers, sans démarche administrative. Dans l'Indre, des centaines d'armes ont déjà été déposées.

Des fusils de chasse mais aussi des armes de poing

La majorité des dépôts sont des fusils de chasse, "hérités de parents, grands-parents, dont on n'a plus l'usage", détaille Céline Burès, directrice de cabinet de la Préfecture de l'Indre. Parfois, ils sont même hors d'état, cassés ou en morceaux. Tout le temps de l'opération, les citoyens peuvent donc venir les déposer dans un des quatre points de collecte* du département, avec seulement leur carte d'identité. Les armes sont vérifiées par un policier, qui s'assure qu'elle ne sont pas chargées, et après une simple signature, les Indriens repartent avec une attestation papier.

Si les fusils de chasse sont majoritaires, on retrouve aussi des munitions, des petits pistolets ou encore des armes tranchantes. "Je ne suis pas tranquille avec ça à la maison" souffle une habitante de Châteauroux venue déposer un poignard hérité de son père. Depuis vendredi 25 et le début de l'opération, des centaines d'armes ont été récoltées dans le département.

De l'aide à la régularisation

Cette opération d'abandon simplifié d'armes à l'Etat ne s'adresse pas uniquement aux personnes souhaitant se débarrasser de leurs armes. "Est déployé en ce moment, et jusqu'en 2023, le SIA, système d'information sur les armes" détaille Céline Burès. "Progressivement, tous les détenteurs d'armes, chasseurs ou collectionneurs, devront faire enregistrer leurs biens." En se rendant dans les points de collecte, les citoyens peuvent donc aussi recevoir de l'aide pour signaler et conserver légalement leurs armes.

*Les points de collecte dans l'Indre et le Cher