Abandon d'armes : déjà une cinquantaine collectée dans le Territoire de Belfort avec 3 000 munitions

Une cinquantaine d'armes et 3 000 munitions collectées dans les gendarmeries et les commissariats du Territoire de Belfort depuis vendredi dernier. Résultat provisoire de l'opération nationale d'abandon d'armes organisée dans plus de 300 centres en France.

Armes fusils pistolet déposés au commissariat de Périgueux dans le cadre de l'opération nationale d'abandon d'armes non déclarées (Illustration) © Radio France - Lise Roos Weil En trois jours, entre vendredi et dimanche, 21 000 armes et 600 000 munitions ont déjà été récupérées partout en France. Une opération nationale qui vise à débarrasser les Français des armes non déclarées qu'ils pourraient avoir en leur possession. Du fusil de papy qui date de la Seconde guerre mondiale, à la carabine de chasse oubliée au fond du grenier. Au total, entre 2 et 5 millions d'armes ne seraient pas déclarées officiellement estime le ministère de l'Intérieur. Il veut inciter tout ceux qui en possèdent une à se manifester auprès des 300 "armodromes" installés partout en France. Dans ce cas, deux possibilités : déclarer l'arme puis la ramener chez vous, si elle a une valeur sentimentale par exemple. Ou bien l'abandonner dans le centre de collecte. La caserne de l'avenue Jean Moulin, à Belfort, est ouverte tous les jours jusqu'à ce vendredi 2 décembre, de 9h à 17h. Il suffit de venir avec ses papiers d'identité, des photos de l'arme ou l'arme elle-même, puis se laisser guider. Les casernes de Lure et Bavans sont aussi partenaires de l'opération. Le but de l'opération est, entre autres, de limiter le risque d'actes violents liés aux armes à feu. À titre d'exemple, la Délégation aux victimes (DAV), qui dépend du ministère de l'Intérieur recensait 41 décès par armes à feu en 2020 sur 125 homicides sur conjoint, dont les victimes sont majoritairement des femmes. ATTENTION : Si vous possédez ou trouvez des grenades ou des obus, ne les apportez pas au centre de dépôt, mais appelez le 17 ou bien commissariat ou la caserne la plus proche. En effet une personne est arrivée à la caserne de Belfort lundi matin avec une grenade, ce qui a provoqué la mise en place de périmètres de sécurité.