Abandon d'armes : déjà une quarantaine de fusils déposés en à peine 48 heures à Mont-de-Marsan

De la simple carabine à l'ancien fusil de chasse du grand-père, les dépôts d'armes s'enchainent au commissariat de Mont-de-Marsan, qui a enregistré une quarantaine d'armes, deux jours à peine après le lancement de l'opération par le ministère de l'Intérieur . L'objectif est de faire un état des lieux dans les Landes, où 74 000 armes sont enregistrées, mais beaucoup sont encore dans la nature.

ⓘ Publicité

27 000 détenteurs, mais seulement 13% sont enregistrés par l'Etat

La préfecture a comptabilisé 74 000 armes, et 27 000 détenteurs, "cela fait en moyenne un peu moins de trois armes par personne", calcule la préfète des Landes, Françoise Tahéri, qui appelle ces personnes à se déclarer dans le Système d'Information des Armes , le SIA. Dans le département, seulement 3 500 comptes ont été créés, soit 13% du total des détenteurs. Ce qui est trop peu estime les autorités, qui comptent sur cette opération inédite pour inciter la population à sauter le pas.

loading

Des fusils ou des pistolets qui dorment encore au fond du garage et peuvent représenter un danger. "J'ai hérité d'un pistolet de mon beau-père, qui faisait du tir sportif", confie Jean-Michel, aujourd'hui, on veut s'en débarrasser parce qu'on ne veut pas qu'il se promène dans la nature, si on est cambriolé, c'est ce qui me fait le plus peur." Une fois le pistolet déposé au commissariat, il va être enregistré par l'armurier. "Je remplie un formulaire d'abandon d'arme, sur lequel on va retrouver l'identité de la personne, le type d'arme, le calibre et le numéro de série", décrit le major Eric Badet. L'arme en question sera ensuite envoyée au service général de l'administration, à Bordeaux, où elle sera entreposée dans une armurerie, avant d'être détruite.

Vous voulez garder l'arme ? Trois options se présentent à vous

Si vous abandonnez l'arme aux deux dépôts situés dans les Landes, le commissariat de Mont-de-Marsan et la gendarmerie de Dax, elle sera alors détruite. Si vous voulez la garder, vous devez régulariser votre situation en enregistrant l'arme sur le SIA. Soit vous avez une licence de tir sportif, soit un permis de chasse, qui englobent respectivement des catégories d'armes bien précises.

À lire aussi Des "armodromes" ouvrent pour récupérer les armes illégales

Mais il arrive que le fusil soit tellement vieux, qu'il est difficile de l'enregistrer, comme celui de Quentin, jeune chasseur, qui a hérité de l'arme de son grand-père : "En fait, je ne retrouve pas le numéro de série dessus. Mais il y a une personne, ici dans le commissariat, qui s'y connait mieux moi, et qui pourra m'aider à retrouver le calibre et le numéro de série." Des agents de la préfecture sont ainsi sur place pour aider les particuliers à identifier les armes, et les enregistrer dans le SIA.

La troisième option, si vous n'êtes ni chasseur, ni tireur sportif, est de neutraliser l'arme. La rendre inutilisable avec une bille d'acier dans le canon. "A partir de là, on appose sur l'arme un certificat, un poinçon, qui certifie que l'arme a été neutralisée officiellement et cela devient une arme historique que vous pouvez conserver", détaille le major Eric Badet. Les personnes concernées ont jusqu'au 2 décembre pour se manifester, venir abandonner ou enregistrer une arme, après quoi elles s'exposent à des peines plus ou moins importante selon la catégorie de l'arme détenue.