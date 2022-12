Abandon d'armes : des milliers d'armes et munitions récupérées en Haute-Garonne

De nombreux Haut-Garonnais ont rendu les armes. Entre le 25 novembre et le 2 décembre, l'Etat menait une opération nationale de remise volontaire d’armes dans toute la France. En Haute-Garonne, on pouvait se rendre à la gendarmerie de Muret, aux commissariats de Blagnac et de Saint-Gaudens.

Plus de 3.000 armes à feux récoltés

Sur l’ensemble de ces trois sites, 3.092 armes à feux et 94.852 munitions ont été collectées. Elles seront détruites. Quelques engins de type explosifs ont également été signalés. Le service de déminage a commencé à rentrer en contact avec elles afin de les collecter. Par ailleurs, 255 personnes, ont été aidées par les services de la préfecture pour créer un compte permettant d’enregistrer des armes acquises par héritage.

Celles et ceux qui souhaitaient abandonner des armes mais qui n’ont pas pu se déplacer seront contactées par les forces de sécurité pour organiser la récupération de ces armes. Il faut se signaler en préfecture.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, précise dans un communiqué : "Le but de cette opération était de récupérer un maximum d’armes détenues irrégulièrement ou d’en assurer la traçabilité lorsque le détenteur souhaite les conserver. Cette opération répondait donc à un enjeu de sécurité publique : lutter contre les violences intrafamiliales et de voisinage, prévenir les vols d’armes à l’occasion de cambriolages et les accidents domestiques. Je salue le civisme de nos concitoyens qui ont rapporté des armes et la mobilisation des forces de sécurité intérieure."

A partir du 3 décembre 2022, l’enregistrement de l’arme héritée ou détenue reste possible dans le SIA ( ici ).

Bilan positif aussi dans le Gers

Dans le Gers aussi trois sites de collecte avaient été mis en place (au commissariat d’Auch, à la caserne de gendarmerie d’Éauze et à celle de Marciac). Entre le 25 novembre et le 2 décembre, 207 comptes SIA ont été créés ; 927 armes longues, 198 armes de poing et 21 483 munitions ont été abandonnées.