Abandon d'armes : du monde en Creuse pour se débarrasser des vieux fusils

Devant le commissariat de Guéret, une petite dizaine de Creusois patientent, avec bonnet et écharpe. Plusieurs ont un gros sac à leur pied. A l'intérieur, un fusil, une carabine ou encore un tas de munitions. Ces armes sont pour la plupart inutilisées et héritées de leurs ancêtres. Depuis le 25 novembre et jusqu'au vendredi 2 décembre, le ministère de l’Intérieur a mis en place une opération nationale pour déclarer ou abandonner ces armes détenues illégalement.

Cette démarche est une première en France métropolitaine. Déclarer ou abandonner une arme est possible toute l'année, mais durant cette semaine des agents de la préfecture sont mobilisés pour simplifier les démarches.

Collecte à Guéret et Aubusson

Deux points de collecte sont prévus en Creuse : à la gendarmerie d'Aubusson et au commissariat de Guéret. Dans ce dernier, l'attente était parfois longue mercredi. Certains ont attendu une, deux, voire trois heures avant de pouvoir rentrer chez eux.

"Nous avons du monde tous les jours et j'en suis très satisfait, cela signifie que la communication a bien fonctionné", souligne Eric Gigou, le commissaire de Guéret. Pas de bilan chiffré pour l'instant, mais en majorité les Creusois ramènent des fusils de chasse, quelques armes blanches comme des couteaux, mais très peu d'armes de la Seconde guerre mondiale.

Abandonner ou garder

Si une arme dort au fond de votre grenier, vous avez deux options : soit demander de la conserver, et donc faire les démarches pour la déclarer, soit l'abandonner à l'Etat. dans ce cas, elle sera détruite. C'est le choix de Valérie, du Bourg-d'Hem : "On a trouvé une arme de mon père au-dessus d'une armoire, personne parmi mes frères et sœurs n'en veut, et on ne veut pas qu'elle puisse servir à quelqu'un un jour !"

Le commissaire complète : "On peut imaginer que pour ces personnes, détenir une arme est une charge. S'ils sont cambriolés, ces armes peuvent se retrouver dans la nature entre de mauvaises mains."

A l'inverse, Jean-Marie préfère garder le fusil de son père, auquel il tient : "C'est un héritage, il s'en servait pour la chasse, c'est sentimental donc je l'ai déclaré." Il repart, satisfait, après une heure et demie d'attente.