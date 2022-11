Abandon d'armes : près de 450 armes déposées en Limousin pendant le week-end

L'opération nationale d'abandon d'armes continue cette semaine et c'est déjà un succès. Depuis le premier jour de l'opération, 215 armes ont été déposées pour destruction dans les points de collecte en Corrèze et 317 en Haute-Vienne.

Il y a cinq millions de personnes qui détiennent légalement des armes en France, mais ils seraient deux millions environ à détenir des armes sans titre, selon le ministère de l'Intérieur. Ce sont principalement des armes de chasse ou des reliquats des Première et Seconde Guerres mondiales. L'Etat permet ainsi de se dessaisir simplement des armes ou de les conserver légalement.

Des armes parfois inutilisées

Gilles voulait absolument se débarrasser d'une carabine qu'il avait achetée en 1996 pour se défendre contre les cambrioleurs. "Mais aujourd'hui, si je me fais cambrioler à la maison et que quelqu'un me pique le fusil, puis va tuer quelqu'un...le premier qu'on va rechercher, c'est moi, parce qu'il est enregistré à mon nom" raconte l'homme de 90 ans.

Des mitraillettes, des AK-47, des kalachnikov, des munitions de la seconde guerre...

Le brigadier Stéphane récupère l'arme et l'enregistre : première étape d'un long voyage. "L'arme va être stockée dans une de nos armureries. Ensuite, c'est transféré à Bordeaux. Une analyse est faite des armes pour savoir si éventuellement il y en a une qui pourrait servir dans un musée. Elles sont ensuite envoyées à Poitiers pour la destruction" présente le brigadier.

Les armes peuvent être remises aux musées

Pour Josette, en revanche, l'arme ne lui appartenait pas. C'est une arme pas banale : une mitraillette Sten de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. "Nous avons récemment déménagé dans une maison ancienne en Dordogne. Nous avons découvert cette mitraillette Sten dans une caisse, bien emballée, dans des torchons, des papiers, des journaux. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, mais je m'en suis très vite douté. Dans la famille, il y avait des résistants et les armes avaient été gardées, alors que je sais qu'il fallait les rendre après la guerre. J'avais pensé la donner au musée de la Résistance et j'ai entendu l'information dans les médias concernant les dépôts d'armes. Je me suis dit que c'était le moment d'intervenir" explique Josette.

Détruire ou déclarer l'arme

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au commissariat, la police peut venir les récupérer au domicile. On trouve de tout dans les greniers et dans les caves des habitants. "Des mitraillettes, des AK-47, des kalachnikov, des munitions de la seconde guerre..." énumère Marie-Christine Montazeaud, chef du dépôt des armes de la Haute-Vienne.

"Très souvent, ce qu'il se passe, c'est que les gens ont ça à la maison, parfois depuis trois générations. Et à chaque génération, on n'a pas su quoi en faire. On les a mis dans un coin, on les a oubliés. Et là, avec l'opération nationale, les gens se disent que c'est le moment" rajoute Marie-Christine Montazeaud.

Il est également possible de garder ses armes : il faut tout simplement les déclarer et s'ouvrir un compte auprès de la préfecture.