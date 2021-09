Abandon de la loi Grand âge : "La société doit se réveiller, les vieux sont des citoyens respectables"

L'abandon de la loi Grand âge fait beaucoup réagir. Sur France Bleu Berry, Claudette Brialix, présidente de "Bien vieillir ensemble 36" et présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles, dénonce le manque de considération de la société pour nos aînés.

C'est un texte qui était très attendu et qui a finalement été enterré, en toute discrétion, il y a quelques jours. La loi Grand âge ne verra pas le jour, malgré la promesse d'Emmanuel Macron il y a trois ans. Annoncée par le chef de l'État en 2018, elle devait permettre d'apporter "une réponse globale extraordinairement ambitieuse" pour les questions du grand âge. Son abandon provoque donc la colère des associations de personnes âgées.

"On le vit très mal, d'autant plus que c'est le énième abandon puisque depuis le gouvernement de de Villepin, sous la présidence Chirac, on nous a fait le coup", réagit Claudette Brialix, présidente de l'association "Bien vieillir ensemble 36" et présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. Invitée de France Bleu Berry ce mercredi 15 septembre, elle explique que depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas eu de texte significatif pour la prise en charge des personnes âgées.

"Il faut que la société se réveille"

"Il faut savoir que les aînés représentent quand même un quart de la population française, poursuit-elle. Dans ce cadre, il y a cette petite partie des personnes qui sont donc en perte d'autonomie. Les élus nous promettent tous, tout parti politique, la main sur le cœur, que la vieillesse, c'est quelque chose de très, très important. Et puis voilà, on en arrive là. On n'a pas encore enterré les vieux avec la loi, mais on peut se poser des questions".

Claudette Brialix, présidente de Bien Vieillir ensemble dans l’Indre, et présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. © Radio France - Carl Dechâtre

Très déçue et en colère, Claudette Brialix explique qu'elle attendait beaucoup de ce texte. "Nous avions une fois de plus joué le jeu des concertations, je peux vous dire que des concertations au ministère, il y en a eu des tonnes. Et puis il bien évidemment, on a encore abouti à rien, regrette-t-elle. Nous attendions ce qu'on nous promet depuis des années, à savoir une loi de programmation à la hauteur, qui aurait pu s'étaler sur deux ou trois ans et qui réponde aux problématiques de la perte d'autonomie dès le départ". Selon elle, il fallait notamment des mesures ambitieuses pour améliorer la vie à domicile, la prise en charge dans les Ehpad, pour la problématique des déserts médicaux, mais également la prévention.

"Les politiques ont toujours un peu joué sur du velours, car la société ne se préoccupe pas du vieillissement, assure la présidente de l'association "Bien vieillir ensemble 36". Elle s'en préoccupe seulement quand elle est concernée individuellement. Mais pour le reste, beaucoup considère que, quand vous avez deux ans de souffrance avant la fin, au fond c'est une forme de fatalité".

Pourtant, la crise sanitaire a mis en lumière la situation des personnes âgées. En vain, regrette Claudette Brialix. "Tout ça, ça sert à rien, dit-elle. Vous savez, c'est comme tout. Les événements, on en parle, et puis tout passe et on passe à autre chose. Parce que nous sommes dans ce genre de société. On a des coups de cœur, de l'émotion. Mais l'émotion, ça n'est jamais durable".

ÉCOUTEZ - Claudette Brialix, invitée de France Bleu Berry Copier

Elle explique ne "plus attendre grand-chose du gouvernement". "Moi, ce que j'attends, c'est que la société se réveille et qu'elle considère que les vieux sont des citoyens respectables, poursuit Claudette Brialix. Et qu'en tant que citoyens respectables, on doit s'intéresser à eux, pas plus qu'aux autres catégories de population. On oppose par exemple les jeunes et les vieux, c'est inadmissible".