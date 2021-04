Abandonnée à la naissance, Valentine souhaite engager un détective pour retrouver ses parents biologiques

Valentine est aujourd'hui une jeune adulte. Une jeune femme pétillante. Pourtant son début de vie n'est pas rose. Elle vient à peine de naître quand on la retrouve dans un fossé le 3 octobre 2001. Désormais elle veut comprendre et souhaite engager un détective pour retrouver ses parents biologiques.

Valentine Merville aura 20 ans le 3 octobre prochain. Elle est surveillante dans un lycée arrageois et aspire à devenir vétérinaire. C'est une jeune femme souriante, accorte et tournée vers les autres.

Pourtant la vie de la jeune femme a démarré sous les pires auspices. Le 3 octobre 2001 un habitant de Quiéry-la Motte, entre Arras et Douai découvre le corps d'un nourrisson dans un fossé, le long d'un chemin, un peu en retrait de la route. Le bébé est en vie et c'est la patronne du bistrot qui la prend en charge, la réchauffe et appelle les secours.

Très vite celle qu'on a appelée Valentine est adoptée et grandit dans une famille aimante de la région d'Arras.

Devenue adulte, Valentine veut comprendre...

Ses parents n'ont jamais caché ses origines à leur fille et 18 ans plus tard, Valentine repart sur les traces de son passé. A Quiéry-la-Motte, Valentine retrouve celui qui lui a sauvé la vie en 2001. En janvier dernier, elle apparaît dans une émission télévisée et raconte son histoire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et aujourd'hui, la jeune femme a décidé de remonter aux sources. "Grâce à cette émission télévisée, j'ai été mise en contact avec un détective privé spécialisé dans la recherche des origines".

Valentine a découvert dans son dossier d'adoption qu'une enquête avait été diligentée par la gendarmerie, mais sans succès.

Elle veut comprendre pourquoi elle a été abandonnée. "Je n'étais sûrement pas désirée, peut-être que ma maman était trop jeune".

Ecouter: Valentine ne cherche pas à causer de tords à ses parents biologiques Copier

Elle veut financer un détective privé

Valentine ne veut causer de tord à personne. "Je ne cherche pas à envoyer mes parents naturels en prison, je veux juste comprendre".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais l'enquête d'un détective privé coûte cher. Alors la jeune femme a lancé une cagnotte sur internet pour financer ses recherches.