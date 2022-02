Abandonnée en Alsace, elle lance un appel pour retrouver son père biologique

Son vrai prénom est Sonia, elle est née le 23 mars 1965 à Strasbourg et elle cherche désespérément son père biologique. Dominique Godet habite en Vendée. Elle a toujours su qu'elle avait été adoptée, mais c'est en 1995 qu'elle a eu accès à son dossier d'adoption. Elle y découvre alors le nom de ses parents biologiques, arrive même à rencontrer sa mère, mais le mystère reste presque entier sur son père.

Son nom est très répandu en Alsace

Dominique Godet connait son nom, mais c'est un nom extrêmement répandu en Alsace : "il y en a tellement dans les pages blanches que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" confie-t-elle. Elle a aussi créé une page Facebook il y a quelques années, a posté des messages sur des pages spécialisées, téléphoné à des maisons de retraites, mais sans succès. "Je sais juste qu'il a été pâtissier, qu'il aurait entre 75 et 78 ans et qu'il est au courant de mon existence".

Tout le monde a besoin de connaître ses origines

"Je suis née d'une aventure hors mariage et je sais que c'est compliqué mais je ne juge personne et je ne veux pas créer d'histoires. Je veux juste le rencontrer au moins une fois pour pouvoir reconstituer tout le puzzle. Tout le monde a besoin de connaitre son origine. J'y pense tous les jours" avoue la quinquagénaire qui dit aujourd'hui lancer une dernière bouteille à la mer.

Dominique Godet en a besoin également pour des raisons médicales. Elle souffre d'une maladie, ainsi que son fils et son petit-fils et les médecins ont besoin de connaître les antécédents familiaux : "C'est toujours la même demande de leur part. Y a t-il des antécédents dans votre famille? Et je n'ai jamais su répondre".