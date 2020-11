"Abandonner ? Jamais !" - Le livre-témoignage d'une avocate et chef d'entreprise d'Annecy sourde de naissance

Elle est née sourde et volontaire dans une famille qui l'a toujours encouragée. Dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, Virginie Delalande témoigne avec son livre, une source d'espoir et d'encouragements pour ceux qui se reconnaîtront en elle.

Comment aller au bout des rêves, quand on est handicapé ? C'est ce que raconte dans un livre "Abandonner ? Jamais !" l'avocate et chef d'entreprise d'Annecy Virginie Delalande, fondatrice de Handicapower. Née sourde profonde, la femme et mère de famille qui lit sur les lèvres, y retrace son parcours semé d'embûches, et cette ambition chevillée au corps qui lui a permis de surmonter les obstacles. Aujourd'hui conférencière et coach, elle met son expérience et son enthousiasme au service de celles et ceux , enfermés dans leur handicap et freinés par leur manque de confiance en soi. Elle intervient aussi auprès des entreprises pour les convaincre que le handicap peut être un atout, et du bénéfice que génère la diversité.

"Tu ne parleras jamais"

"J'ai eu énormément de barrières dans ma vie", raconte Virginie Delalande . "Des barrières par rapport à ma voix. Est-ce que je parlerai un jour ? Tout le monde pensait que non, et finalement... Bah oui. Pareil au niveau scolaire. Est-ce que je saurai lire et écrire, est-ce que j'aurai mon BAC ? Est-ce que je réussirai à valider un diplôme? Tout cela oui, à force de volonté, de confiance en moi, et d'ambition".

Ecoutez le témoignage de Virginie DELALANDE avec Marie AMELINE Copier

Virginie Delalande avait été révélée au grand public par le documentaire ‘’L’éloquence des sourds’’ réalisé par Laëtitia Moreau pour Arte, puis lors de l’émission d’éloquence ‘’Le Grand Oral’’ diffusée en 2019 sur France 2.