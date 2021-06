Les abandons d'animaux vont-ils exploser cet été à cause du confinement ?

Les associations constatent une hausse alarmante du nombre de chiens et de chats abandonnés. Chaque année 100 000 chiens et chats sont abandonnés en France et 80 % pendant l'été. Les associations ont peur d'un effet multiplicateur des confinements

Plutôt que d'abandonner votre animal, partez avec!

Oui ! Il est possible de partir avec son animal domestique en vacances. C'est l'objet de la campagne de sensibilisation "ILsPartentAvecNous" lancée par Mars Pet Care (Ce groupe produit les aliments Pedigree et Whiskas mais aussi les célèbres friandises Mars). Le principe est simple on prépare bien ses vacances alors on peut aussi préparer son voyage avec son animal. "Si on ne veut pas les emmener il y a plein de solution pour les garder". Marc Veilly vétérinaire et porte parole de l'opération nous donne de précieux conseils pour préparer ses vacances sans abandonner ses animaux. Par exemple le pet sitting, sur le modèle du baby sitter quelqu'un vient nourrir votre animal pendant votre absence prolongée. Une autre idée est celle de l'échange. Pour des échanges de logements en vacance, vous vous occupez de l'animal de la personne qui vous accueille et il fera la même chose à son tour. Enfin si on prépare ses vacances avec son ou ses animaux, on peut aussi regarder les villes sur le littoral qui autorisent les animaux à certaines heures et sur certaines plages. Un pratique répandue sur la Côte d'Azur.

Dans les locaux de l'association ARPA © Radio France - Alexandre Mottot

Les bonnes raisons et les mauvaises excuses des propriétaires

Il y a quelques mois Anne Marie David de l'Arpa (l'Alliance pour le respect et la protection des animaux) a vu les demandes d'adoption augmenter. Et depuis un mois elle constate une vague inverse...les abandons sont très nombreux.

Au moment d'abandonner leurs animaux, la mort dans l'âme, les propriétaires viennent en parler avec des associations comme la sienne. Certaines raisons comme les allergies ou des morsures lui paraissent très valables. D'autres excuses sont discutables si elles sont vraies. Selon elle un nouveau conjoint ou des motifs pécuniaires font souvent office de prétexte. Elle ironise également sur les appartements devenus subitement trop petits. Elle raconte qu'elle est parvenu à faire changer d'avis une personne qui souhaitait se séparer de son chat. Anne Marie David note que les propriétaire d'animaux qui ont le courage de pousser la porte des associations pour abandonner leurs animaux n'aiment pas évoquer le terme "abandon".

Comme beaucoup de professionnels et d'association qui luttent contre la maltraitance animale, elle insiste sur la responsabilisation des adoptions.

Responsabiliser l'adoption des animaux!

Une solution est privilégiée les associations et les refuges c'est de responsabiliser l'adoption des animaux! On ne choisit pas son animal comme au supermarché, il faut tenir compte du caractère, du coût en temps et en argent. Les professionnels et les associations sont particulièrement scrupuleux sur les critères d'adoption comme Cécilia Fruleux de l'ASA 06 l'Association au service des animaux. Elle s'occupe d'un refuge à Grasse. L'ASA 06 s'occupe aussi de la fourrière des chats de Vence.

Elle insiste sur la nécessité de faire comprendre aux les personnes qui adoptent l'impact financiers d'une telle décision mais aussi les changements très profonds que l'arrivée d'un animal peut avoir sur la vie quotidienne. Son association comme procède à une sélection rigoureuse des demandes et à un suivi attentif des adoptions. L'objectif est de responsabiliser au maximum!

Le fait que les propriétaires d'animaux toquent à la porte des associations est assez nouveau, même si les abandons purs et simples existent toujours. Mais une approche "responsable", du moins jugée plus "décente" ou "courageuse" de renoncer à son animal semble se faire jour. Les propriétaires prennent contact avec les associations. Cécilia Fruleux nous raconte comment elle a mis à contribution certains propriétaires qui voulaient laisser leur animal au refuge. Les moyens de ces structures sont limités. Les propriétaires sont donc invités en collaboration avec l'association à rechercher par eux-mêmes des solutions de placement par des réseaux sociaux.

Contre les abandons aggravés, la loi contre la maltraitance animale portée par Loïc Dombreval et adoptée l'hiver dernier prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à trois années d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.