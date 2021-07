Abandons d'animaux : 20 millions d'euros débloqués pour aider les refuges

Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, présente ce mercredi son plan pour lutte contre l'augmentation des abandons d'animaux de compagnie. 20 millions d'euros vont être débloqués pour agrandir les lieux d'accueils, comme les SPA (Service de protection des animaux).

Les abandons d'animaux passibles de trois ans d'emprisonnement

Le gouvernement a également prévu une campagne de sensibilisation via des affiches sur les aires d'autoroute. De nombreux animaux y sont abandonnés pendant l'été. Sur les 100.000 animaux délaissés chaque année, 60.000 le sont sur ces aires de repos durant l'été. De plus, ce plan prévoit également un renforcement des sanctions pour les personnes qui abandonnent leurs animaux de compagnie dans la nature. Ils ne seront plus passibles de deux, mais de trois ans de prison. Enfin, pour éviter les achats impulsifs, tout nouveau propriétaire devra prendre connaissance d'une charte rappelant les dépenses que représente un animal, mais aussi du temps qu'il faut passer avec lui.

Une hausse de 14% des animaux recueillis

Ce plan intervient deux semaines après l'alerte de la SPA sur la saturation de ses 800 refuges le 8 juillet. Ils constatent une hausse de 14% des animaux recueillis par rapport à 2019. 62 refuges ont atteint leur capacité maximale début juillet.

Une hausse des abandons, notamment de chats et de chatons, dû à la crise sanitaire selon la SPA. "Certainement parce que pendant les confinements on n'a pas eu de stérilisations sur les chats libres. Un couple de chats en quatre ans peut avoir jusqu'à 20.000 descendants. Il y en a vraiment partout. Beaucoup de chats ont aussi été achetés pendant le confinement par des gens qui, maintenant, les abandonnent parce qu'ils se rendent compte que leur vie est compliquée pour sortir de chez eux et partir en vacances." Ils rappellent que si les refuges sont trop saturés cet été, les animaux recueillis seront euthanasiés.