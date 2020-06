Abandons d'animaux : c'est pire depuis le déconfinement selon la SPA d'Auxerre

Chaque année durant la période estivale, plus de 60 000 animaux sont abandonnés par leur propriétaire. Une nouvelle campagne de sensibilisation vient d’être lancée par la SPA, avec des affichages et des spots télés.

A la SPA d'Auxerre (qui dépend de la SPA de Lyon et non de celle de Paris), il n'y a pas forcément de pics d'abandons pendant les vacances. Il y en a régulièrement tout au long de l'année. Mais Chantal, bénévole, constate depuis la fin du confinement une forte hausse du nombre d'animaux qui leur sont confiés :"pendant le confinement, on n’a eu aucun abandon, par contre maintenant, on en a. Rien que cette semaine, on vient de rentrer six chiens. Il doit nous rester un seul box de disponible. On n’a pas d’explications. Je pense que c’est du à la fin du confinement, peut-être que les gens n’ont pas osé se séparer de leur chien pendant le confinement. En plus on était fermé. Et puis maintenant, ils sont peut être plus enclin à les abandonner, on a du mal à se l’expliquer..."

La SPA d'Auxerre © Radio France - Delphine Martin

Cette bénévole, qui est aussi enquêtrice pour les cas de maltraitances, estime que les abandons en pleine nature sont de plus en plus rares, notamment parce que les chiens sont souvent tatoués et leurs maître donc facilement identifiables. Et les peines encourues sont conséquentes : les propriétaires coupables d’abandon s’exposent à une amende de 30 000 euros et jusqu’à deux ans de prison.

Beaucoup de demandes d'adoptions pendant le confinement

Pendant le confinement, la SPA d'Auxerre était fermée au public et seuls les salariés ont continué à venir pour s'occuper des animaux. L'association a néanmoins du faire face à de nombreuses demandes d'adoption... mais elles n'étaient pas forcément motivées par le bien être des animaux. "On avait des chiots à l’adoption pendant le confinement. On a eu énormément de demandes. Mais on n’a pas fait partir d’animal pendant le confinement parce que notre confédération à Lyon nous avait prévenus qu’il était fort possible que des personnes veuillent adopter un chien pour avoir une excuse pour sortir. Et qu’ils risquaient de nous les ramener un ou deux mois après. Et ces craintes étaient justifiées puisqu’on a eu énormément de demandes pour ces chiots, et 75% des gens n’ont pas répondu ensuite pour venir les adopter. Mais heureusement, les chiens sont tous partis parce que les 25% restants ont bien attendu la fin du confinement pour venir les chercher", explique Chantal.

Moins de signalement pendant le confinement

Patrick Sacco, le président de l'association "Respectons" a pu continuer à se déplacer pendant le confinement pour mener ses activités : constater des mauvais traitements ou organiser des adoptions. Mais il a été moins sollicité pendant ces deux mois : "cela s’explique assez simplement dans la mesure où les gens qui auraient été à même de nous signaler des cas de cruauté ou de mauvais traitement ne pouvaient pas sortir ou se déplacer et n’ont donc pas pu constater ces actes".

Le militant espère que cette période de confinement fera prendre conscience aux propriétaires d'animaux qu'il faut "passer plus de temps avec leurs animaux". Il espère aussi que la crise sanitaire entrainera une prise de conscience sur la notion du bien être animal, notamment dans le domaine de l’élevage.