Abandons d'animaux l'été : qui veut adopter Bala, à la SPA de Loire-Atlantique ?

C'est l'un des tristes phénomènes qui revient chaque été : pendant les vacances, les abandons d'animaux de compagnie se multiplient. En ce moment, le refuge de la SPA de Loire-Atlantique, à Carquefou, est au complet. Environ 300 chats et 180 chiens à l'adoption.

Plus de 800 chats depuis le début de l'année

Au total, fin juin, la SPA de Loire-Atlantique a recueilli près de 580 chats, auxquels s'ajoutent 230 chats sur le seul mois de juillet. "Chez les chats, c'est plutôt constant, on est submergé ! D'ailleurs, on le redit, s'il vous plaît, stérilisez vos chats, ou les chats errants auxquels vous donnez à manger !", interpelle Anne, responsable du refuge de la SPA de Loire-Atlantique.

54 chiens rien qu'en juillet

Si le nombre de chiens concernés reste moindre, la hausse des chiens abandonnés ou placés en fourrière, elle, est inquiétante. La situation s'est beaucoup dégradée cette année. En effet, la SPA a recueilli 265 chiens entre janvier et fin juin, contre 195 l'an dernier à la même époque. Et rien qu'au mois de juillet, 54 chiens sont arrivés au refuge.

A la rencontre de Bala, un chien de 11 ans abandonné cet été. Copier

Parmi eux, Bala, 11 ans. Le vieux chien semble un peu perdu au milieu du vacarme des aboiements. Il s'approche calmement de la grille de son box. "C'est vraiment un 'pépère' adorable", s'attendrit Anne. L'animal, sans doute croisé Griffon-Golden, a été abandonné il y a deux semaines par sa propriétaire pour raisons de santé. Et comme lui, une cinquantaine de chiens sont arrivés au refuge en juillet.

Chaque été, le scénario se répète. Les abandons se multiplient en période de vacances. Mais les propriétaires d'animaux invoquent rarement cette raison pour justifier leur décision. "Les gens vont plutôt discriminer un peu l'animal, dire qu'il ne va pas s'entendre avec les enfants ou pas avec les autres chiens, ou qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, ou à cause d'une séparation...", précise la responsable de la SPA de Loire-Atlantique.

Une liste d'attente pour les abandons

Depuis le début de l'année, la SPA de Carquefou a recueilli plus de 300 chiens, beaucoup plus que l'année dernière. Des chiffres inquiétants mais difficilement explicables. "Il n'y a pas vraiment de règle. Post-Covid, on s'était dit qu'il s'agissait peut-être d'abandons liés à des gens qui avaient pris un chiot pendant le Covid, et ne s'en sortaient plus au bout d'un an", se questionne Anne.

Résultat, le refuge sature. La SPA a même établi une liste d'attente d'une vingtaine de chiens dont les propriétaires voudraient se séparer. Ils sont 180 au total sur le site, dont Bala, à la recherche d'une nouvelle famille aimante pour vivre ses vieux jours.