Abandons d'animaux : "Les politiques s'emballent avant l'élection présidentielle" s'agace la SPA de Périgueux

Après les confinements, la SPA de Périgueux doit faire face à une vague d'abandons, en particulier de chats adultes (et de chatons comme tous les ans à la même époque). L'association a déjà accueilli à ce jour presque autant d'animaux que toute l'année dernière.

Éliane Rigaud, présidente de la SPA de Périgueux, invitée du 6/9 de France Bleu Périgord Copier

"Il serait bon que tout animal soit identifié d'ailleurs c'est la loi. Depuis 1999 pour les chiens et 2012 pour les chats. Ce n'est pas suivi. Il faudrait faire comme nos amis de Belgique ou d'Europe du Nord. Les animaux sont enregistrés à la mairie et ont une carte d'identité" explique Eliane Rigaud la présidente de la SPA de Périgueux depuis 2012. Elle poursuit : "On aurait beaucoup moins d'abandons". C'est ce que va proposer Eliane Rigaud au député Philippe Chassaing en visite aujourd'hui au refuge : "C'est sa première visite depuis le début de sa mandature donc effectivement on voit que les politiques s'emballent à six mois de l'élection".

"C'est une horreur"

Eliane Rigaud est outrée par tous ces chats abandonnés, une dizaine chaque semaine : "C'est une horreur. Nous sommes très proches des félins, nous avons plus de chats adultes que de chatons". Chaque année la SPA recueille entre 280 et 300 chatons par saison. La faute à des chattes non stérilisées explique Eliane Rigaud.