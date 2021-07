Abandons d'animaux : les refuges de la SPA pleins à craquer en Île-de-France

Des abandons d'animaux en forte hausse et des refuges saturés ! La SPA lance un cri d'alerte : depuis le 1er mai, les bénévoles ont accueilli plus de 10.000 animaux abandonnés, une hausse de 7% par rapport à 2019. La situation est critique en Île-de-France, et empire depuis le déconfinement.

Chaque été les abandons d'animaux se multiplient, mais cette année la courbe est exponentielle. La SPA lance donc en cet été 2021 un cri d'alerte face à la saturation de ses refuges. "Les 62 refuges et maisons SPA ont presque atteint leur capacité maximale, particulièrement les chatteries", indique la Société Protectrice des Animaux.

"Il n'y a plus une seule place de disponible" constate ainsi Aurélie Ithurbide, cheffe d’équipe du refuge SPA d’Orgeval (Yvelines). Une cinquantaine de chiens sont dans des boxes, derrières les grilles. Et du côté des chats, si le volume sonore est bien moindre, la situation est également très tendue : "Là aussi nous n'avons plus de place, alors que le fourrière doit nous apporter 18 chats la semaine prochaine. On en a déjà plus d'une centaine", constate la salariés de la SPA.

Un effet post-confinement

Le défi pour les bénévoles est tous les jours plus grand. A Orgeval, ils reçoivent tous les jours des demandes d'abandon, une dizaine environ quotidiennement. Un triste record. "Je n'ai jamais connu une situation pareille", déplore Aurélie Ithurbide. "C'est clairement une conséquence du déconfinement : beaucoup de gens ont adopté un animal de compagnie pendant le confinement et maintenant que la vie revient à la normale, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de temps à accorder à leur animal. On appelle donc à la responsabilité de chacun", espère-t-elle.

Le refuge d'Orgeval (Yvelines) accueille plus d'une centaine de chats actuellement. © Radio France - Théo Hetsch

Or si les abandons sont quotidiens, les adoptions au coeur de l'été, elles, sont rares. "Si nous n'avons pas rapidement d'adoptions, on ne sera bientôt en capacité d'accueillir les animaux de la fourrière" craint la salarié de la SPA. Beaucoup risquent donc d'être euthanasiés. Là aussi de tristes records risquent d'être battus.