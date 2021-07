Abandons de chats à la SPA de la Mayenne : "C'est de pire en pire" chaque année, selon la co-présidente

La SPA de la Mayenne alerte sur les risques de saturation de son refuge situé à Laval : en l'espace de 7 mois cette année, la SPA a d'ores et déjà accueilli plus de chats que l'année dernière. Elle appelle les propriétaires à stériliser leurs animaux.

Le refuge de la SPA de la Mayenne, situé à Laval, ne désemplit pas cet été. C'est surtout le cas avec les chats : en l'espace de 7 mois cette année, plus de chats ont d'ores et déjà été accueillis que l'année dernière. Mais il y a également peu de places pour les chiens qui arrivent au refuge car avec la période estivale, les familles d'adoption se font plus rares.

110 chiens et 160 chats à adopter

Il y a très peu de visiteurs en ce mois de juillet. Dans les allées du refuge de Laval, Rachel se promène avec sa sœur et son père. Elle est venue voir les animaux et elle a déjà un coup de cœur pour un chat aux poils blancs et noirs. "J'ai commencé à le caresser et il est monter sur moi et du coup, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai fait des câlins", raconte la jeune fille de 12 ans. Elle a du mal à convaincre son père, Pascal. "J'ai deux chats et deux cochons d'Inde. Donc, un troisième chat, ça ne serait pas possible", regrette ce Lavallois.

160 chats environ sont à adopter au refuge, et selon Elodie Lambert, la co-présidente de la SPA de la Mayenne, "d'année en année, c'est de pire en pire". "On en a eu 150 tout au long de l'année en 2019 et 2020. Et là, on est quasiment arrivé à ce chiffre en seulement sept mois", soupire-t-elle. La co-présidente de la SPA de la Mayenne dénonce le manque de prise de conscience "en termes de stérilisation des animaux" : "quand une portée arrive, c'est plus facile de les mettre à la SPA".

La SPA de la Mayenne accueille de plus en plus de chats abandonnés et cherchent très vite des familles d'adoption pour ces animaux. © Radio France - Maïwenn Bordron

Du côté des chiens, ils sont un peu moins nombreux cet été. "Avec les contraintes sanitaires, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas partis et qui ont gardé leur chien", explique Laetitia Fourmond, une soigneuse-animalière du refuge. 602 chiens ont été accueillis en 2019 au refuge de Laval contre 472 en 2020 : cette année, en l'espace de six mois, 209 chiens ont été abandonnés.

Même s'il y a moins de chiens abandonnés cet été, il y a quand même un risque de saturation "Là où on pourrait, en termes de surfaces, mettre trois ou quatre chiens dans le même box, parfois, on ne peut pas par rapport à leur comportement et c'est là où ça devient vraiment très compliqué", souligne Elodie Lambert, la co-présidente de la SPA de la Mayenne. Au total, 110 chiens environ attendent en ce moment de trouver une famille d'adoption.

Une subvention de 59 000 euros

La SPA de la Mayenne va bientôt toucher une aide de la région, dans le cadre du plan de relance lancé par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Cette enveloppe de 59 000 euros tombe à pic pour le refuge situé à Laval : il peine à trouver des financements et il était devenu urgent de rénover plusieurs parties des locaux. Des niches des grands chiens vont pouvoir être refaites ainsi que des abris en bois au-dessus de ces niches.

"On est en recherche de financements permanents et même une subvention très intéressante comme celle que l'on va obtenir, elle est très insuffisante au regard des besoins qu'on a au quotidien", affirme Elodie Lambert, la co-présidente de la SPA de la Mayenne. Les travaux vont commencer à l'automne. La SPA de la Mayenne ne touchera la subvention qu'une fois la rénovation terminée.