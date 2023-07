Abandons : la SPA compte plus de 8.200 animaux dans ses refuges, du jamais vu à la veille des vacances

Chiens, chats, chevaux et rongeurs : à la veille des vacances, la Société protectrice des animaux (SPA) recense plus de 8.200 animaux abandonnés et en attente d'un nouveau foyer, annonce-t-elle dans un communiqué. Ils étaient 6.700 fin juin. La SPA "lance un SOS" car la situation s'aggrave alors que les congés n'ont officiellement pas commencé. L'association parle de "refuges au bord de la saturation".

Selon Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, certaines familles adoptent un animal sans réfléchir : "Nous constatons quotidiennement dans nos refuges des abandons qui auraient pu être évités. Les familles acquièrent souvent un chien en fonction de son apparence sans connaître ses besoins spécifiques liés à sa race, sa corpulence ou à son caractère, indique-t-il, un animal ne se choisit pas en fonction d’une mode".

Une campagne lancée fin juin

La SPA avait lancé une nouvelle campagne de prévention fin juin, pour interpeller le public sur l'absurdité d'adopter un animal non adapté à son mode de vie. Dans cette courte vidéo ironique, le spectateur voyage dans le temps, mais quelle que soit l'époque, les personnages n'ont visiblement pas adopté la bonne bête. "L'objectif n'est pas de pointer du doigt mais de prévenir et de comprendre pourquoi le personnage a 'mal adopté', en faisant passer le message par la voie de la comédie", expliquait la SPA dans un communiqué.

La fin de l'histoire...

Les abandons d'animaux ont explosé à cause de l'inflation

En avril, le coût des produits pour animaux était en hausse de 15% sur un an en moyenne . Les abandons d'animaux ont fortement augmenté, les familles ne pouvant plus subvenir au besoin de l'animal. "Les gens n'y arrivent plus. Ils ne peuvent plus payer à manger pour leur chien ou leur chat", a expliqué à France Bleu Claude Gabach, président de la SPA du Gard. "Clairement, une des raisons avancées, c'est : 'je ne peux plus payer les frais de santé, je ne peux plus payer la nourriture, je ne peux plus assumer'", a affirmé Maeva Fabbri, la directrice de la SPA de Strasbourg . Dans le même temps, les adoptions se font plus rares.