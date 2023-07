Abandons : "trop de gens choisissent leur animal par esthétisme", regrette ce refuge azuréen

Le refuge pour animaux de Mougins change de mains. C'est l'association "Au service des animaux 06" qui devient la nouvelle gestionnaire. Cela coïncide avec un moment où les abandons bondissent dans les Alpes-Maritimes. Début de l'été oblige, les gens partent en vacances et ne savent plus quoi faire de leur animal : on dénombre 10 chiens et chats recueillis par cette association depuis une semaine.

10 abandons en une semaine

Parmi les nouvelles causes d'abandon, une est à mettre sur le dos des réseaux sociaux et le choix d'un animal en fonction d'un critère de beauté. "Beaucoup de Bergers australiens ou de Shibas, par exemple, des chiens qui plaisent en photos", détaille Cécilia, directrice de l'association "Au service des animaux 06". Elle poursuit : "les gens oublient qu'un animal doit d'abord se choisir en fonction du caractère. Il doit être compatible avec celui du maître car si ça ne marche pas, ça aboutit souvent sur un abandon, in fine".