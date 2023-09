Abaya : Gabriel Attal dénonce les "menaces extrêmement choquantes" d'un père de famille contre un proviseur

"Ce sont des menaces qui sont extrêmement choquantes", a réagi ce vendredi le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Cette réaction fait suite à l' arrestation d'un père de famille à Clermont-Ferrand ce jeudi , suspecté d’avoir proféré, au téléphone, des menaces de mort à l’encontre du proviseur du lycée Ambroise-Brugière de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Sa fille s'est vue interdire l'accès à l'établissement au motif qu'elle a refusé de retirer son abaya. Le père de famille est en garde à vue depuis jeudi soir au commissariat de Clermont.

"J'ai eu hier le proviseur au téléphone, je lui ai assuré tout mon soutien, du gouvernement, de l'État, et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables", a ajouté le ministre en marge d'un déplacement à Lyon.

"L'interdiction de l'abaya à l'école, c'est la loi, rien que la loi, toute la loi"- Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale

Il s'agit là du premier incident notoire en France lié à l'interdiction de l'abaya à l'école en France, validée par le conseil d'État. Il "s'est prononcé ce jeudi de manière extrêmement claire : maintenant [l'interdiction de l'abaya à l'école], c'est la loi, rien que la loi, toute la loi" et "cette loi est appliquée", a déclaré le ministre de l'Éducation. Il a indiqué que le proviseur visé bénéficierait d'un "accompagnement constant en matière de sécurité : la police nationale sera à ses côtés" et d'un accompagnement juridique.

Ce mardi, Gabriel Attal avait fait un point sur le nombre d'adolescentes ou de jeunes femmes qui avaient refusé d'enlever leur abaya pour entrer dans les établissements scolaires. "298 personnes" se sont présentées dans les établissements vêtues de cette longue robe traditionnelle, 67 ont refusé de l'enlever et sont rentrées chez elles selon le ministre de l'Éducation nationale. Des données non définitives, car elles ne concernaient que la plupart des élèves de seconde.