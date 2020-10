Abbeville : 400 personnes rassemblées en hommage à Samuel Paty, le professeur décapité en région parisienne

L'émotion était palpable, ce lundi midi, devant la mairie d'Abbeville : 400 personnes se sont rassemblées en mémoire de Samuel Paty : ce professeur a été décapité en région parisienne pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

La place Max Lejeune a accueilli environ 400 personnes © Radio France - Claudia Calmel

Une minute de silence a été observée. La ligue de droits de l'Homme et des représentants des cultes catholiques et musulmans ont pris la parole pour rendre hommage au professeur d'histoire-géographie et pour appeler, aussi, à l'unité nationale.

Abdellali Sahli, le président de l'association cultuelle et culturelle musulmane "Ici la paix" s'est exprimé pendant le rassemblement © Radio France - Claudia Calmel

Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville (professeur d'histoire de formation) a aussi pris la parole pour appeler à la défense de la liberté d'expression :

Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville Copier

Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville © Radio France - Claudia Calmel

Un nouveau rassemblement est prévu mercredi à Abbeville, le jour de l'hommage national au professeur assassiné.

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie lors de l'hommage de lundi à Abbeville :