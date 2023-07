Abbeville : le tribunal administratif annule le permis de construire de la mosquée du chemin des Postes

"Ca ne remet pas en cause le projet. On réfléchit à la suite." Joint ce jeudi, Abdellali Salhi, de l'association cultuelle et culturelle "Ici la Paix", ne souhaite pas s'étendre après la décision du tribunal administratif d'Amiens. La juridiction annule le permis de construire d'un projet de mosquée à Abbeville, impasse du Chemin des Postes au sud-est de la ville. Permis déposé en 2019.

Saisi par une association de riverains, le tribunal estime qu'il n'y a pas assez de place de parking : 4 pour un bâtiment qui pourrait accueillir 300 personnes. Par ailleurs, l'adjoint au maire d'Abbeville qui a validé le permis n'était pas habilité à le faire.

En octobre 2022, un premier jugement avait accordé un délai de 6 mois pour régulariser le permis de construire mais la demande de modification du permis faite par l'association "Ici la Paix", déposée fin janvier 2021, n'a pas été examiné par la mairie d'Abbeville. Elle n'a d'ailleurs souhaité réagir à la décision du tribunal administratif.

L'association à désormais 2 mois pour faire un recours devant la Cour Administrative d'Appel.