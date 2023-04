Abbeville : les résidents de l'Ehpad Georges Dumont trinquent à leur nouveau bistrot

"Chez Georges". C'est le nom informel donné à ce bistrot qui a vu le jour dans un lieu innattendu : un Ehpad d'Abbeville. Un lieu de rassemblement pour les résidents, leurs familles mais aussi le personnel de l'établissement. Le projet a été initié par l'association Hapy Amy, qui regroupe une quarantaine de soignants de l'Ehpad Georges Dumont, soucieux du bien-être de leurs patients. Ils assurent d'ailleurs le service, en plus de leurs tâches traditionnelles.

Combattre la solitude en maison de retraite

Attablés autour d'un jeu de cartes et de trois cafés, Christine, Fabienne et Maurice sont ravis : "C'est bien, au moins on est pas dans nos chambres !". Ludivine aussi est soulagée de pouvoir discuter avec son père, Gérald, dans un lieu plus chaleureux. Lui qui était pompier dans sa jeunesse, "ça lui rappelle la camaraderie de la caserne, avec les dortoirs en haut et le bistrot en bas", s'amuse-t-elle.

Ludivine est venue rendre visite à son père, Gérald. © Radio France - Lou Momège

Car ce bistrot vise aussi à lutter contre l'isolement de nos aînés. "Le bénéfice est dans la relation à l'autre, explique Laurent Douchin, cadre de santé à l'Ehpad Georges Dumont. De rencontrer sa famille, ou parfois donner un prétexte pour que la famille rende visite. C'est un lieu convivial pour tous." Sans oublier le côté "estaminet" volontaire, qui fait référence aux traditionnels bistrots du Nord de la France.

Avant de voir le jour, le projet a été subventionné par l'Union européenne, ainsi que par la caisse nationale solidarité autonomie, à hauteur de 110 000 euros.