C'est tout frais : il a ouvert ses portes hier. Il s'appelle Locavrac. Et on y trouve toutes sortes de denrées alimentaires majoritairement produites dans un rayon de 60 km autour de la commune.

Abbeville, France

Des fruits, des légumes, de la viande, de la charcuterie, des tisanes… Les gérants de Locavrac ont choisi de miser sur le local pour remplir leurs étals. Le magasin propose aussi de quoi faire des cosmétiques naturels et des produits d'entretien. Un concept qui n’existait pas à Abbeville et qui a d’emblée séduit Freddy : « C’est le genre de produit que je recherche. Désolé, je vais être un peu grossier, mais y’en a marre de bouffer de la merde ! Les colorants, les conservateurs, il y en a partout. Après, on s’étonne que les gens soient malades. »

Freddy cherche à consommer un maximum de produits locaux © Radio France - Claudia Calmel

Guillaume Delgove, le co-fondateur du magasin n’hésite pas à expliquer le concept aux clients : « On a tout ce qui faut sur notre territoire pour s’alimenter de A à Z. Nos producteurs locaux nous fournissent de la viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes, des fruits. On dispose d’une belle panoplie de produits pour s’alimenter correctement et sainement ».

Des produits en vrac pour favoriser la réduction des emballages

Le magasin propose aussi un rayon de produits en vrac : du riz, des pâtes, des fruits secs ou des céréales vendues sans emballage : chacun peut venir avec son petit pot. C'est précisément ce qui a attiré Thomas : « On a décidé d’arrêter les emballages plastiques. Ma belle-sœur fait ses courses comme ça à Lille. On a voulu faire la même chose, mais jusqu’à maintenant il n’y avait pas de choses de ce genre à Abbeville. On a donc décidé de tester ». Chloé, sa compagne acquiesce : « C’est une organisation à prendre, mais ça va le faire ! On va s’organiser autrement pour consommer moins, mais consommer mieux. »

Thomas et Chloé cherchent à réduire leur production de déchets © Radio France - Claudia Calmel

Une démarche de réduction des déchets dans laquelle Julie Depoilly, la co-fondatrice de Locavrac est très engagée : « Le zéro déchet, c’est compliqué. Maisc’est comme la légende du colibri : il faut que chacun mette sa goutte d’eau. Si on commence déjà en venant chercher son couscous ou son quinoa directement dans son bocal, c’est déjà une grande chose pour nous. »

Julie Depoilly, dans l'espace détente du magasin © Radio France - Claudia Calmel

Locavrac travaille actuellement avec une trentaine de producteurs locaux. Les gérants espèrent élargir leur cercle de fournisseurs dans les prochains mois.