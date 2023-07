Abbeville va permettre à ses agentes de prendre un congé menstruel

Le conseil municipal d'Abbeville a voté l'expérimentation à l'unanimité ce lundi 10 juillet. A partir du 1er janvier 2024, et pendant un an, les agentes de la ville pourront bénéficier de jours de "congé menstruel".

Sur présentation d'un certificat médical, celles qui souffrent de règles douloureuses, notamment lorsqu'elles sont atteintes d'endométriose, pourront obtenir des jours de congés, rémunérés. "C'est une avancée formidable", se félicite Michelle Delage, adjointe au maire d'Abbeville chargée notamment de la santé et de l'égalité femmes-hommes.

Une proposition de loi déposée à l'Assemblée Nationale

Les syndicats eux aussi se félicite de la mesure, même si "il n'y a pas eu de dialogue social" sur le sujet, indique Valérie Stéphano, déléguée CGT à la ville d'Abbeville. Elle attend des précisions sur la mise en place, même si Michelle Delage l'assure, "si dans un an on se rend compte que le certificat médical pose un problème, on verra à ce moment là, mais on pose un cadre légal."

Fin mai, une proposition de loi des députés écologistes a été déposé à l'Assemblée Nationale sur le congé menstruel. Elle prévoit 13 jours de congés par an. Seule l'Espagne a adopté le congé menstruel en Europe.