Abd Al Malik "le combattant de la culture" de passage en Mayenne

Le rappeur, cinéaste et écrivain a échangé et débattu, ce mardi après-midi, avec des jeunes du Service Civique venus de toute la région Pays de la Loire.

La culture, l'art, le cinéma, l'éducation : Abd Al Malik a partagé avec 180 volontaires ligériens ce qui lui tient à coeur et ce qui, selon lui, permet de créer du lien et de construire une société harmonieuse. Un message de fraternité dans une période traversée par la peur, le doute et parfois la haine.

Abd Al Malik sur la scène de la salle polyvalente à Laval © Radio France

Le message d'Abd Al Malik sur la culture comme arme Partager le son sur : Copier

Près de 200 jeunes ont échangé avec l'artiste © Radio France

Abd Al Malik assume son rôle d'exemple et de modèle pour la jeunesse. Les jeunes, que nous avons rencontrés, se reconnaissent en lui et surtout dans ses propos qui font mouche à chaque fois et qui les touchent. Le rappeur et cinéaste promet de revenir en Mayenne afin d'avoir de nouveau ce type d'échanges. Pourquoi pas l'an prochain ! 2018 marquera le retour d'Abd Al Malik au cinéma.