Abdel Raouf Dafri, "prophète" en son pays

Abdel Raouf Dafri, scénariste du film Un Prophète et de la série Braquo notamment est de retour sur les terres lilloises de son enfance pour parler emploi, entrepreneuriat et surtout confiance en soi.

Lille, France

"J'ai beaucoup écrit sur la mafia, si je peux être parrain sans tuer personne, c'est génial" s'amuse Abdel Raouf Dafri dans un éclat de rire.

Le gamin de Wattignies (Nord) qui dévorait les livres acheté au kilo au marché de Wazemmes est aujourd'hui un des scénaristes les plus en vue du cinéma français et également le parrain de la deuxième édition du Village de entrepreneuriat et de l'emploi qui se déroulera18 octobre prochain au centre social du Faubourg de Béthune, à Lille (Nord).

De Wattignies à Un prophète

Si l'association Pour toi l'entrepreneur n'a pas mis plus de 30 secondes à le convaincre de venir parler de lui et de son parcours c'est qu'Abdel Raouf Dafri n'a jamais oublié d'où il vient et aime même le rappeler.

Ses parents arrivés d'Algérie au début des années 60, analphabètes. Lui, mauvais élève destiné à travailler à l'usine. "Le problème, sourit-il, c'est que j'avais _des rêves_. Et je ne sais pas pourquoi, une passion pour les livres et la lecture. Des comics de Marvel à Victor Hugo, j'ai lu tout ce qui me passait sous la main".

Abdel Raouf Dafri dans les locaux de Pour toi l'entrepreneur, à Lille (Nord) © Radio France - Bénédicte Robin

Gavé de lectures, il s'est mis à écrire lui-même. Des scénarios pour le cinéma. "Au début, on m'a ri au nez" se souvient-il sans amertume apparente, simple constat. "Il faut savoir que quand j'ai écrit le scénario d'Un prophète, j'avais 38 et j'étais au RMI", souligne-t-il, le regard bleu-gris insistant.

Un message d'espoir

Abdel Raouf Dafri ne se voit pas comme un exemple ou un modèle mais il se dit que si lui "qui n'est pas un mouton à cinq pattes" a pu y arriver, c'est que rien n'est perdu pour les autres. Il a beaucoup travailler, fait beaucoup de sacrifices, il ne s'en cache pas. "Il faut être patient mais quand vous mettez votre force, votre intégrité dans votre travail, cela parle aux gens".

Son message pourrait se résumer ainsi : "ayez des rêves, croyez-y et battez-vous pour qu'ils se réalisent". Il peut paraître naïf et idéaliste et pourtant l'homme ne l'est pas.

L'avant-première de son prochain film à Lille début 2020

Malgré son succès et ses récompenses au cinéma (Un prophète, le diptyque sur Jacques Mesrine), à la télévision (pour la série Braquo) aujourd'hui encore il dit se battre. "On a eu du mal à trouver un distributeur pour mon film" constate-t-il. Son premier film en tant que réalisateur Qu'un sang impur... traite de la guerre d'Algérie.

Sa sortie en salle est prévue le 8 janvier 2020. Mais l'avant-première, il ne la voit pas ailleurs qu'ici à Lille, chez lui. "Mais pas dans le centre-ville, dans un quartier" annonce-t-il, définitif.