Abolition de la corrida : "Le fascisme commence quand on veut imposer à l'autre son idée", réagit Robert Margé

Interdire ou pas la corrida en France ? Les députés devront répondre ce jeudi 24 novembre à cette question. La proposition de loi d'Aymeric Caron, qui n'affecte pas les autres activités taurines (courses camarguaise et landaise) sera étudiée à l'Assemblée nationale. Mais ce texte de l'élu LFI, rejeté en commission le 16 novembre , a peu de chance d'aboutir malgré un soutien majoritaire dans l'opinion publique.

ⓘ Publicité

La France est l'un des huit pays du monde où des corridas sont encore organisées avec l'Espagne, le Portugal, la Colombie, le Mexique, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, parfois avec des restrictions. Une centaine de corridas sont organisées chaque année,ce qui représente "moins de 1.000 toros" tués par an, précise André Viard, président de l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT).

À lire aussi Robert Ménard ne cache pas son inquiétude d'avoir à organiser un jour une feria sans corrida à Béziers

Ce sujet déchaine les passions depuis des années. 81 % des Français se disent opposés à la mise à mort des taureaux dans les arènes, d'après un sondage IFOP réalisé en septembre 2021. Une même proportion souhaite que l'accès aux corridas soit interdit aux enfants de moins de 14 ans (80%).

Dimanche 20 novembre, le milieu taurin a reçu le soutien sans faille de 218 élus de sensibilité et territoires différents. Dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche , ils y défendent cette tradition et dénoncent ce qu'ils considèrent de l'écototalitarisme_. "Interdire la corrida, c'est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Nous ne l'acceptons pas",_ écrivent signataires.

La réaction de Robert Margé

Les partisans d'un côté défendent une tradition culturelle alors que les opposants prônent le bien-être animal. "Le fascisme et le fanatisme commencent quand on veut imposer son idée à l'autre", confie à France Bleu Hérault Robert Margé , l'éleveur biterrois de taureaux et ancien directeur des arènes de Béziers pendant trente ans.

"74 % des gens du sud qui vivent dans les villes taurines sont favorables à la corrida." - Robert Margé, éleveur biterrois de taureaux

Robert Margé considère que "c'est inquiétant que des députés d'extrême gauche réclament l'interdiction de la corrida. Normalement ils devraient être pour la liberté, pour les minorités. C'est dans leur ADN. La politique ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est pour cette raison que les gens ne vont plus voter. Ce Caron n'est devenu député que pour cette raison. Avec son lobbying animaliste, ça ne va pas s'arrêter qu'à la corrida. Ç_a va être tout ce qui touche les animaux : la chasse, la pêche, les gens qui montent sur les chevaux."_

"Tout le monde est très remonté. Ça va mal se terminer. Quand il y a 10.000 personnes dans les arènes, les anti-corridas ne sont que 30 à manifester à un carrefour. Et pour être 30, ils viennent de plusieurs départements."

loading

Un grand pas pour les défenseurs de la cause animale

C'est la première fois qu'une telle proposition de loi arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est forcément un grand pas pour les défenseurs de la cause animale qui ont bien l'intention de rester mobilisés quel que soit l'issue du vote. "Il n'y a jamais eu dans la société un tel rejet des corridas", assure Sophie Maffre-Baugé, la présidente du COLBAC, le comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida.

"Aujourd'hui on ne peut plus accepter une telle barbarie dans les arènes. D'ailleurs les corridas n'attirent plus." - Sophie Maffre-Baugé, présidente du comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida

''On entend beaucoup aujourd'hui le milieu taurin nous expliquer qu'il défend une culture, une tradition, une identité. Qu'il défend même un animal, poursuit Sophie Maffre-Baugé. De notre côté, nous expliquons que nous ne voulons plus de cette cruauté. C'est au nom de la souffrance animale que nous voulons mettre fin aux corridas. Nous n'avons rien contre cette culture. Sauf que la corrida est une pratique barbare. Pouvons-nous encore, en 2022, accepter cela ?"

"Seulement 3 à 5 % des gens qui vont à la Feria de Béziers assistent à une corrida. La corrida est rejetée dans la société."

loading

La première corrida fut organisée en France en 1853 à Bayonne, en l'honneur d'Eugénie de Montijo, l'épouse d'origine andalouse de Napoléon III, qui y passait ses vacances. Selon l'historien Bartolomé Bennassar, auteur d'une "Histoire de la tauromachie", si la corrida s'est pérennisée dans le sud de la France, c'est qu'elle se basait sur des "traditions locales" plus anciennes incluant des jeux taurins.

Les craintes du maire de Béziers

"Vous n'avez pas envie de venir aux corridas, vous ne venez pas. Arrêtez de nous faire chier", dixit Robert Ménard. Le maire de Béziers, qui déteste pourtant les corridas, fait partie des défenseurs de cette tradition. À la veille de l'ouverture de la Feria 2022, l 'élu s'était confié à France Bleu Hérault sur ses craintes de devoir un jour organiser une Feria sans corrida si le peuple taurin ne se réveille pas.

''Moi, je n’aime pas beaucoup la corrida. Vous le savez, je suis végétarien. Je déteste tout ça. Je la déteste, mais je la défends mordicus parce que ça fait partie de cette culture du Sud. Il faut dire qu'on n'est pas des espèces de barbare qu’il faudrait rééduquer. Vous savez, on serait comme une tribu qui aurait des mœurs un peu étonnantes, qui serait plus dans l’air du temps. Il faut se battre là-dessus. Non, on n'a pas besoin de votre morale à quatre balles", avait déclaré Robert Ménard.

Au cours de la IIIe République, des corridas sont organisées dans ces régions, contre parfois l'avis des autorités. Ainsi, à Nîmes en 1894, bien qu'interdite, une corrida est donnée avec le soutien du poète Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, "au nom des libertés méridionales", raconte ce spécialiste des cultures taurines.

La corrida est légalement autorisée depuis 1951 dans une dizaines de départements du Sud de la France. À ce titre, elle bénéficie d'un régime dérogatoire alors que le code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende les "sévices graves" et "actes de cruauté" infligés aux animaux ; des peines portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de mort de l'animal. Dans un arrêt d'avril 2020, la cour d'appel de Toulouse a considéré qu'il "ne saurait être contesté que dans le Midi de la France, entre le pays d'Arles et le Pays basque, entre garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine".

À lire aussi EN IMAGES - Pro et anti-corrida face à face devant les arènes de Béziers

À lire aussi Le hashtag #Ouiàlacorrida fleurit sur les réseaux sociaux

À lire aussi Faire interdire la corrida, un texte inopportun pour le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau

À lire aussi Les défenseurs de la corrida appellent les élus enracinés à les soutenir