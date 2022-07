Abris pour animaux, capsule temporelle : découvrez les 20 projets du budget participatif de Lille

La ville de Lille a dévoilé dimanche 3 juillet la liste des 20 lauréats de la troisième édition du budget participatif. Ils ont été élus en ligne par les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme et se partageront deux millions d'euros.

Plus de 7.000 votants ont participé en ligne jusqu'au 13 juin dernier aux sélections de la troisième édition du budget participatif organisé par la ville de Lille. Ils pouvaient chacun sélectionner jusqu'à cinq idées. La liste des 20 projets retenus a été dévoilée ce dimanche sur les 824 propositions soumises entre le 2 novembre et le 31 décembre derniers, soit plus que les années précédentes.

Les 20 idées sélectionnées vont se partager un budget de deux millions d'euros, dont 500 000 euros spécifiquement consacrés à des projets portés par des enfants et jeunes Lillois, Lommois ou Hellemmois, âgé de 9 à 18 ans.

Découvrez les 20 projets retenus

1. Des abris pour animaux

Mettre en place des abris avec de l’eau et de la nourriture pour les animaux errants ou abandonnés. Projet porté par le Collège Jean Jaurès.

2. Place au skate, aux rollers et aux trottinettes

Installer dans différents quartiers de la ville des modules ou des bowls pour pratiquer le roller, le vélo, le skate. Projet porté par les enfants des espaces éducatifs Bracke, Desrousseaux et Lavoisier, Conseil municipal d'enfants, Elodie Valenti, Collège Jean Jaurès, Mavian Gregory, lautem Boubay, Louison, Guyonnet Kevin.

3. Une cabane dans les arbres

Construire une cabane dans les arbres reliée à une échelle et à un mur d’escalade. Projet porté par le Collège Jean Jaurès.

4. Recharge ton téléphone !

Multiplier les options de recharge en ville (bancs connectés solaires, vélo-recharge, etc.) pour faciliter la recharge et réduire la précarité numérique pour certains. Projet porté par les enfants des espaces éducatifs Duruy, Conseil municipal d'enfants, Lavigne Clément, Les élèves de 5ème Orangerie et Louvre du Collège Jean Jaurès.

5. Des citys à Lille

Installer plus de city stades multi-sports (terrain, table de ping-pong) et adaptés à tous, dans les différents quartiers de la ville. Projet porté par Matthieu Wartel et les enfants des espaces éducatifs Sophie Germain et Jouhaux.

6. Piou-Piou cabane

Installer des cabanes de bois avec jumelles pour observer et apprendre aux enfants à reconnaître les oiseaux et la faune locale. Projet porté par Ines Deparnay-Delbos.

7. Les jeux des grands

Ajouter des jeux adaptés aux plus de 10 ans, à la bonne taille dans les parcs de Lille, Lomme et d’Hellemmes. Projet porté par le Conseil municipal d’enfants.

8. Bassin de nage sur la Deûle

Aménager un bassin destiné à la nage sur la Deûle, à l’image du bassin de la Villette à Paris. Projet porté par le Collège Jean Jaurès.

9. Parcours et modules de sport dans la ville

Installer des espaces sportifs (street-workout, parcours du combattant, barres tractions) en libre accès dans les parcs lillois, adaptés aux petits et aux grands. Projet porté par El Omari Marwane, Les enfants des espaces éducatifs Lalo, Dupleix et Pasteur, F.Baron, Conseil municipal d’enfants et les élèves de 5ème Louvre.

10. Capsule temporelle

Inviter les Lillois à créer des «capsules temporelles», des messages qui seront conservés puis transmis aux générations futures à la date d’ouverture prévue, en 2222. Projet porté par Brandère Hugues et l'École Littré Lille.

11. Aires de jeux enfants accessibles au plus grand nombre

Aménager des aires de jeux multiples (jeux pour les plus petits, espace vélo, espace tyrolienne pour les plus grands, etc.) adaptés aux fortes chaleurs et affluences. Projet porté par Vinckier Pauline.

12. Plus d'abeilles à Lille

Installer des ruches dans les cimetières pour améliorer la qualité de vie des abeilles en ville. Projet porté par le Conseil municipal d’enfants.

13. Parc de jeux pour enfant

Mettre en place un espace de jeux pour enfants, dans un environnement naturel, dans les places et jardins de la ville. Projet porté par Malika.

14. Lumière présente

Que dans les endroits les moins fréquentés, la lumière soit éteinte et s'allume grâce à un détecteur de présence. Un projet du Conseil municipal d’enfants.

15. Jeux pour tous et tous heureux

Installer des jeux adaptés aux enfants en situation de handicap dans les parcs de la ville pour que tous les enfants puissent jouer ensemble. Projet porté par le Conseil municipal d’enfants.

16. Installer des fontaines

Installer des doubles fontaines à eau, avec une zone basse pour les animaux et une zone haute pour les habitants. Projet porté par Prêtre Dorienne.

17. Dépôt-collecte livres, jeux et jouets

Installer des conteneurs pour donner une seconde vie à des livres, jouets ou jeux de société en les donnant à des associations pour enfants malades et/ou hospitalisés. Projet porté par les enfants de l’espace éducatif Briand.

18. Armoires à dons

Développer les espaces de solidarité dans la ville (armoires à dons de jeux, livres, vêtements d’hiver pour sans-abris, produits d’hygiène...). Projet porté par les enfants des espaces éducatifs Briand, Boufflers, Cabanis, Turgot et Wagner, Maurel Esther, Conseil Municipal d’enfants , Collège Jean Jaurès, Lartiziens Raphaëlle, Cousin Maria, Causchet Joséphine

19. Accueillons les oiseaux à Lille

Faire de Lille un espace adapté pour les oiseaux, en créant des espaces spécifiques pour les espèces locales et en aménageant des points d’observation dans les quartiers. Projet porté par D’hondt Maureen.

20. Fontaines à eau potable à Lomme

Installer des fontaines à eau potable dans les parcs de Lomme et du quartier Marais. Projet porté par le Collège Jean Jaurès.