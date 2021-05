Absence de public, protocole sanitaire, retransmission : découvrez le programme des commémorations du 8 mai

Une cérémonie sera organisée ce samedi sous l'Arc de Triomphe à Paris et dans chaque département pour commémorer les 76 ans de la Victoire du 8 mai 1945, mais en comité restreint. Cette année encore, la situation sanitaire liée au coronavirus empêche la présence de public.

L'an dernier, la cérémonie avait déjà été organisée en comité restreint à cause du coronavirus.

La France célèbre ce samedi la Victoire du 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Comme l'an dernier, les commémorations se tiendront en petit comité, en raison de l'épidémie de coronavirus qui frappe encore durement le pays.

Cérémonie en comité restreint

À Paris, Emmanuel Macron présidera la cérémonie. Il se rendra tout d'abord à 18 heures place Clemenceau pour un dépôt de gerbe devant la statue du général de Gaulle. Suivra une minute de silence. Le chef de l'État se rendra ensuite place de l’Etoile pour un dépôt de gerbe devant la tombe du Soldat inconnu et pour raviver la Flamme. Suivront là aussi une minute de silence puis la Marseillaise.

Cette cérémonie se déroulera en comité restreint, avec le Premier ministre, Jean Castex, la ministre des Armées, Florence Parly, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, et les plus hautes autorités militaires. Le public ne pourra pas y assister mais les événements seront retransmis en direct à partir de 17h40 sur France 2 et sur franceinfo.

Une commémoration est également prévue dans chaque département avec une cérémonie organisée par la préfecture au monument aux morts de la commune chef-lieu. Là aussi, la commémoration ne sera pas ouverte au public et un protocole sanitaire strict s'appliquera.

Par ailleurs, comme chaque année, les mairies peuvent également organiser une cérémonie avec un dépôt de gerbe, mais en respectant les mêmes conditions sanitaires que l'an dernier, donc sans public. Certaines communes retransmettront en direct leur cérémonie sur leur page Facebook.

