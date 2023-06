Faire l'école buissonnière. On parle aujourd'hui d'absentéisme scolaire. Les mots sont moins poétiques mais le phénomène, déjà ancien, semble s'aggraver. Un peu partout en Provence, les classes se vident dès début juin. Bien avant la date officielle des vacances scolaires programmées le 7 juillet. Ces absences souvent injustifiées, existent au lycée surtout depuis la réforme du bac selon les syndicats enseignants. Mais pas que. On constate aussi des classes de plus en plus clairsemées au collège, en primaire et en maternelle alors que l'école en France est obligatoire dès 3 ans.

Une année scolaire amputée d'un mois

"C'est à partir de l'arrêt des notes, témoigne Laetitia, enseignante d'histoire-géographie dans un collège de Marseille. A partir du 9 juin, on va perdre la moitié des effectifs. On a toujours eu beaucoup d'absentéisme mais là, il y en a encore plus. L'école c'est la garderie. On se bat pour la reconquête du mois de juin mais en fait, c'est la permission du mois de juin. Il nous manque ce mois de juin pour finir les programmes. Pour les élèves c'est un manque d'apprentissages, de connaissances et pour l'an prochain ils n'auront pas acquis le savoir qu'on peut leur apporter".

Plusieurs raisons expliquent cet absentéisme scolaire de plus en plus précoce. Les parents anticipent leurs congés pour payer moins cher leur voyage et location. Il y a aussi l'arrêt des notes au moment des conseils de classe qui dissuadent les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les trop fortes chaleurs ou plus prosaïquement, le manque d'envie de se lever pour amener son enfant à l'école. France Bleu Provence a vérifié cet absentéisme à Marseille.

Des absences autorisées sous conditions

Pour tenter de lutter contre cet absentéisme débridé, une circulaire du ministre de l'Education nationale a été envoyée le 26 mai aux établissements pour décaler au maximum les conseils de classe. Les conclusions d'une mission lancée pour la "reconquête du mois de juin" sont aussi attendues en septembre. Pour cette fin d'année scolaire, le ministère rappelle les règles en vigueur. Toute absence doit-être signalée et justifiée.

L'Education nationale précise que "l'absentéisme scolaire n'est pas un motif de suspension des allocations familiales".