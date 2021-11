Abus dans l'Eglise : "On trouvera des solutions" pour indemniser les victimes, dit l'évêque de Quimper et Léon

Après une semaine de débats, ils ont tranché et vont mettre la pain au portefeuille : les évêques de France ont voté ce lundi la mise en place d'un dispositif de reconnaissance et d'indemnisation pour les victimes de pédocriminalité dans l'Eglise. Une annonce forte, un mois après la publication du rapport choc de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise). Une instance indépendante de reconnaissance et de réparation, dirigée par l'ancienne Défenseure des Enfants, va être constituée pour s'occuper des demandes des victimes. Autre mesure, la création d'un fond d'indemnisation qui sera alimenté notamment grâce aux biens mobiliers et immobiliers des évêchés et des diocèses. Un emprunt pourra être contracté.

Pour Monseigneur Laurent Dognin, l'évêque de Quimper et Léon, c'est un tournant majeur pour l'Eglise de France. Reste à savoir comment concrètement va fonctionner ce fonds d'indemnisation, et surtout combien de bâtiments, il faudra vendre. "C'est compliqué, parce que on ne sait pas trop combien de personnes vont demander [à être indemnisées], c'est vraiment la grande inconnue. On fera selon nos possibilités, sachant qu'on ne peut pas vendre des bâtiments qui sont utilisés pour la pastorale. On en a besoin, et l'Eglise a aussi une mission. Certains bâtiments sont peut-être sous utilisés", explique l'évêque. "On essaie de voir, on trouvera des solutions", conclut-il.

Qu'on ne demande pas aux fidèles [de contribuer à l'indemnisation], c'est normal

Le denier de l'Eglise ne servira pas à alimenter ce fonds : c'est-à-dire que ce ne sont pas les fidèles qui paieront. Une mesure juste, selon l'évêque de Quimper et Léon, Monseigneur Laurent Dognin. "Qu'on demande pas aux fidèles, je trouve ça normal. Par contre, il ne faut pas oublier, qu'il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des laïcs qui ont fait des choses terribles, et aussi des laïcs qui ont empêché que la communication se fasse. Ce n'est pas uniquement que le clergé. C'est beaucoup plus large, donc ça veut dire que le corps de l'Eglise porte aussi cette responsabilité."

Selon Monseigneur Laurent Dognin, si les fidèles souhaitent faire un geste, cela demeure possible. Mais en aucun cas, ça ne viendra de l'Eglise. "J'ai déjà entendu des fidèles dire qu'ils donneraient leur denier de l'Eglise d'un côté, et qu'ils donneront quelque chose pour cette œuvre-là. D'autres ne veulent pas, c'est leur choix. Que des fidèles puissent volontairement donner à ce fonds-là, c'est possible, mais on ne fera pas d'appel particulier, nos appels c'est pour la vie de l'Eglise." L'évêque ajoute que quand les auteurs sont encore en vie, c'est à eux de payer, "comme la justice leur aurait demandé".

De nouvelles victimes ont témoigné depuis le rapport Sauvé

Depuis le rapport Sauvé, "quatre ou cinq nouvelles victimes" selon l'évêque de Quimper et Léon se sont manifestées, en rapportant des abus commis par des prêtres déjà mis en cause pour des violences sexuelles, et qui sont morts. En tout, 22 agresseurs religieux et laïques ont été identifiés pour des faits qui vont des années 1950 aux début des années 2010.