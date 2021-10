Abus sexuels dans l'Eglise : "Ça me donne envie de pleurer", reconnaît le numéro 2 du diocèse de Grenoble

Deux jours après la remise du rapport Sauvé, sur la pédophilie dans l'Eglise, le numéro 2 du diocèse de Grenoble, le vicaire général Loïc Lagadec, a fait part de sa tristesse et de son choc ce jeudi 7 octobre sur France Bleu Isère. Il promet des actions à venir.

"On s'y attendait un peu, mais c'est bien pire que ce qu'on imaginait". Deux jours après la remise du rapport Sauvé sur l'ampleur des abus sexuels dans l'Eglise, le choc n'est toujours pas passé au diocèse de Grenoble-Vienne. Le numéro 2 du diocèse, le vicaire général Loïc Lagadec, l'a reconnu ce jeudi 7 octobre sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Comment vous, à l'intérieur de l'Eglise, vous avez vécu ces révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels ? Est ce que ça a été un choc ou est ce qu'au fond, vous vous y attendiez un peu ?

Loïc Lagadec : On s'y attendait un peu, mais c'est pire que ce qu'on pensait et du coup, c'est un choc. Ça fait beaucoup de peine. Moi, je pense à ceux que je connais parmi mes amis, qui ont été abusés par un prêtre ou dans leur famille. J'ai un ami qui a été abusé par un prêtre. Et je pense à leur douleur. Cette situation me donne envie de pleurer à cause de la souffrance des victimes. Nous les prêtres, on donne notre vie par amour pour les autres, pour Dieu, pour essayer de faire du bien. Et là, il y en a quelques uns - plus que ce qu'on pensait - qui sont en contradiction totale avec ce que c'est qu'être prêtre, qu'être chrétien et avec l'Évangile. Donc c'est une honte. Le pape a dit ça hier.

Oui, il l'a dit à plusieurs reprises. On sent que cette situation vous touche beaucoup. Qu'en est il en Isère ?

Le rapport pointe 61 témoignages en Isère. La cellule d'écoute et l'évêque ont reçu une soixantaine de témoignages. L'évêque recevait déjà des personnes depuis plusieurs années. La mise en place de la cellule d'écoute a permis de recueillir davantage de témoignages et d'aider des personnes. On a aussi analysé les archives de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et du coup, on arrive à une trentaine de noms de prêtres isérois qui auraient commis des abus. Et puis une dizaine d'autres prêtres de passage en Isère, donc au total une quarantaine de prêtres. Et que sont devenus ces prêtres ? Ils ont été suspendus, dénoncés à la justice ? Les victimes mettent du temps à parler des victimes, donc la plupart des auteurs sont décédés. Quand ils sont vivants, on aide les victimes à porter plainte. Donc, il y a quelques signalements qui ont été faits. Mais il n'y en a pas eu pour des prêtres en activité ou à la retraite en Isère.

Le diocèse lui même n'a pas porté plainte contre des prêtres dont vous avez eu des échos d'agissements ?

Pas les dernières années mais sur des faits anciens. Récemment il y a eu quelques signalements qui ont été faits, il y a quelques procédures en cours. Il y a aussi des faits très anciens qui ont été jugés il y a quelques années aussi.

Vous avez sans doute entendu hier soir le président de la Conférence des évêques de France, Eric Demoulin Beaufort, qui a indiqué "Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République". En somme, si des faits d'abus sexuels vous sont rapportés en confession, vous n'allez pas forcément alerter les autorités ?

Le secret de la confession est reconnu comme un secret professionnel par le droit français. J'entends que c'est une vraie question, que c'est difficile à comprendre. C'est l'enjeu de la parole. C'est compliqué de parler quand on est une victime. Il y a une polémique ces jours ci, je la comprends. Mais l'enjeu de la confiance dans la parole, c'est aussi ce qui permet de parler. Parce que les victimes aussi, parfois, ont besoin de temps avant de porter plainte. On peut les accompagner. Et puis après, concernant les auteurs, c'est rare qu'ils en parlent en confession. Les pervers, en général, sont clivés, donc ils ne voient pas le problème de leurs actes. Je n'ai jamais entendu. C'est très, très, très rare qu'on en ait en confessions. Et puis, en confession, on peut accompagner, on peut dire à un auteur : "Je ne vous donne pas le pardon tant que vous ne vous êtes pas dénoncé". Moi, c'est ce que je ferai. J'accompagne. Et puis après, on peut discuter, mais il faut réparer, il faut assumer. Et puis, une victime, j'essayerai de l'aider à parler, à appeler un numéro de téléphone, à écrire à la justice, etc.

L'une des préconisations du rapport Sauvé, c'est d'indemniser les victimes. Le diocèse en a-t-il les moyens ?

Moi, je suis pour cette indemnisation depuis longtemps parce que je pense que l'on peut avoir des paroles de compassion, mais il faut des actes. Une indemnité, c'est une façon de dire "on vous prend au sérieux" et dire qu'on reconnaît les personnes comme victime et on reconnaît une part de responsabilité de l'Eglise comme institution parce qu'elle a mal géré les choses jusqu'à récemment.

Est ce que le diocèse va se reposer sur les dons des fidèles pour indemniser ?

Il faut voir comment on va faire, le rapport Sauvé fait des préconisations. On va voir techniquement comment faire, juridiquement aussi, quelle procédure on met en place pour financer ces indemnités, etc...

Autre préconisation du rapport Sauvé : désacraliser le rôle du prêtre et ouvrir les instances aux laïcs et aux femmes. Combien de paroisses actuellement sont dirigées par des laïcs en Isère ?

Alors, les prêtres sont traditionnellement en responsabilité dans les paroisses, ce qu'on appelle les curés. Mais ils travaillent déjà beaucoup avec des laïcs, c'est un des enjeux de ce que pointe le rapport Sauvé. C'est aussi ce qu'indique le pape François depuis des années : les prêtres sont juste des hommes comme les autres. Ils essaient de faire du bien avec leur vie, mais c'est Dieu qui est le grand. Et nous, on est ses hommes, tout simplement, on essaye de servir Dieu et les autres.

Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune paroisse dirigée par un laïc en Isère ?

Non, c'est un projet. De toute façon, nous les prêtres ne sommes plus assez nombreux, donc on va être obligé de faire un peu différemment dans les années qui viennent.