Abus sexuels dans l'Eglise : déjà 470.000 euros des diocèses de Reims et Châlons pour l'indemnisation

Déjà plus de 470.000 euros ont été collectés par les diocèses de Châlons-en-Champagne et de Reims pour indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise. Des diocèses qui ne souhaitent pas prendre sur les dons des fidèles mais privilégient la vente de biens.

Le fonds Selam qui recueille les contributions des évêques et diocèses destinées à accompagner les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise a réuni 20 millions d'euros dans toute la France et chaque diocèse se démène donc pour trouver de l'argent. A Reims, ce sont un peu les responsables qui paient puisque ce sont les legs de religieux accusés d'abus sexuels qui ont été versés au fonds Selam.

Prendre sur les legs des prêtres mis en cause dans des affaires d'abus sexuels

"Ce qui nous a paru le plus juste c'est de remonter les archives, on a identifié 11 prêtres mis en cause dans des affaires de pédocriminalité dans notre diocèse depuis 1950 et parmi ces onze prêtres, quatre avaient fait de l'association diocésaine de Reims leur héritière et en reconstituant ces legs nous avons obtenu une somme que nous avons versé en décembre dernier", explique Sixte-Anne Rousselot, chargée de communication du diocèse de Reims. Montant de la somme ainsi versée par le diocèse de Reims au fonds Selam : 357.000 euros .

Les dons des fidèles pas utilisés pour alimenter le fonds

Le diocèse de Châlons-en-Champagne a aussi cherché d'éventuels legs dans les 60, 70 dernières années venant de prêtres identifiés comme ayant abusé d'enfants, mais "nous n'en avons pas" précise Monseigneur François Touvet. "Nous avons donc fait le choix de prendre sur l'immobilier pour l'instant, mais pas un centime du denier de l'Eglise est utilisé pour cela car le dernier c'est pour le fonctionnement courant du diocèse". Dans le diocèse de Châlons,une maison et un terrain ont été vendus pour 115.000 euros.

"Nous n'avons pas un patrimoine considérable ici dans le diocèse de Châlons donc nous essayons de de cibler des biens qui ont une utilisation un peu insuffisante", souligne l'évêque de Châlons-en-Champagne, dont le diocèse a provisionné la somme totale de 300.000 euros pour le fonds d'indemnisation.