Abus sexuels dans l'Eglise : des cas avérés d'actes pédophiles en Mayenne ces dernières années

Département Mayenne, France

Des hommes d'Eglise mayennais ont sexuellement agressé des adolescents, des enfants ces dernières années. Le Diocèse l'a confirmé à France Bleu Mayenne. Monseigneur Scherrer, l'évêque de Laval, a prévu d'en parler ce soir, de dire toute la vérité sur ce passé trouble et sur ces odieux comportements. On saura alors quelles affaires ont été signalées à la justice. Le Diocèse explique que certains des cas avérés, dans le département, peuvent renvoyer à des actes pédophiles commis il y a plusieurs dizaines d'années : "le moment nous semble venu de prendre la parole publiquement sur ce qu'on a mis en place en terme de prévention et de réflexion car c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit médiatiquement. Nous avons été très meurtris et le Pape nous appelle à prendre conscience de la gravité des faits et nous appelle à prendre à bras-le-corps cette question-là pour qu'au maximum cela ne se reproduise pas" précise le vicaire général du Diocèse, le père Luc Meyer. La réunion de ce soir, à partir de 20h30 à la Maison Diocèsaine à Laval, est ouverte à tous.

►►Le Diocèse de Laval et les abus sexuels commis par des religieux en Mayenne. Entretien avec le père Luc Meyer à écouter ici :

Depuis 2016, une cellule d’écoute est en place au niveau régional. Elle est composée d’un ancien magistrat, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un avocat et d’une infirmière scolaire. Une structure mise à la disposition des victimes.

En décembre dernier, un prêtre pédophile, qui avait sévi en Mayenne, avait été condamné à de la prison avec sursis. Cet homme, qui faisait partie d'une congrégation religieuse traditionaliste, l'Institut du Christ-Roi à Rennes, avait agressé un jeune de 16 ans en 2012 et 2013. Il est désormais inscrit au fichier national des délinquants sexuels.