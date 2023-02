Abus sexuels dans l'Église : "l'autorité ne doit pas dégénérer en abus", explique Jean-Marc Sauvé

Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise a donné une conférence aux étudiants stéphanois mardi, à l'occasion de la rentrée solennelle de la faculté de droit Jean-Monnet.

Un peu plus d'un an après la publication de son rapport, il est revenu sur les solutions qui selon lui peuvent aider à lutter contre les abus sexuels dans l'Eglise, sachant que 330.000 victimes ont été recensées depuis les années 1950. La conférence des évêques de France doit d'ailleurs se prononcer sur un certain nombre de propositions au mois de mars.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Quel est le message que vous êtes venu délivrer aux étudiants en droit ?

Jean-Marc Sauvé : J'ai évoqué un sujet qui est un sujet à la fois profondément humain, mais qui a une dimension juridique, qui est : 'peut on réparer des conséquences des agressions sexuelles dans l'Eglise catholique ? ' Et pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui se passe en matière d'agressions sexuelles, il faut aller à la rencontre des victimes. Il faut les écouter, il faut échanger avec elles. J'ai tenu à souligner la gravité des conséquences des agressions sexuelles et j'ai également mis en valeur la méthode de travail que nous avons mise en place, qui est une méthode de co-construction, avec les victimes, des réparations. Non pas pour faire disparaître ce qui s'est produit, mais pour faire en sorte que les victimes de violences sexuelles puissent se tourner avec davantage de confiance dans l'avenir.

Ça fait un peu plus d'un an que votre rapport est sorti, où en est-on ?

Il y a deux commissions indépendantes qui se sont mises en place pour recevoir maintenant les demandes de reconnaissance et des demandes de réparation. À l'heure actuelle, les deux commissions indépendantes ont reçu 1800 demandes et un certain nombre de dossiers ont déjà été réglés, ont déjà été clôturés avec des reconnaissances et une indemnisation. Et puis, beaucoup de dossiers sont en cours d'examen. Après, il y a des chantiers aussi importants qui concernent l'avenir. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que, dans ce contexte particulier qui est l'Église catholique, comment éviter que cela ne puisse se reproduire? C'est-à-dire notamment des sujets tels que la gouvernance de l'Église catholique, la réforme du droit propre à l'Église catholique. Comment éviter, dans ce milieu catholique, les abus d'autorité ? Toutes ces questions-là, elles sont en chantier à l'heure actuelle et la Conférence des évêques doit se réunir en mars 2023, pour décider des suites à donner. Autrement dit, nous avons fait des propositions. Il y a neuf groupes de travail de la Conférence des évêques qui planchent sur ce sujet depuis presque un an. Et la conférence qui va se réunir en mars va prendre position sur toutes ces questions. Et puis il y a aussi des mesures qui sont très importantes de prévention, qui se mettent en place dans tous les milieux, dans toutes les entreprises, les administrations, des juridictions de cartographie des risques, de plans de prévention des risques, etc. Et donc la Conférence des évêques doit se prononcer sur cet ensemble de sujets dans deux mois à peu près.

Sentez-vous une sincère volonté de l'Eglise de se réformer là-dessus, de changer justement la sacralisation du prêtre, entre autres. Ce genre de choses est-il possible ?

Honnêtement, moi, j'ai été entendu par plusieurs des groupes de travail et on a échangé tout le temps nécessaire avec les interlocuteurs. Dans les groupes de travail, il y a des victimes, il y a des évêques, il y a des médecins, il y a des personnes qui ont toutes les qualifications. Moi, je pense que tout le monde est bien conscient que d'une manière générale, il ne peut pas y avoir d'agressions sexuelles d'un majeur sur un enfant en l'absence d'un abus d'autorité. Et il faut être capable de s'interroger sur l'exercice de l'autorité du pouvoir pour que l'autorité ne dégénère pas en abus de conscience, en abus spirituel, en domination de la personne de l'enfant... avec un risque, qui n'est pas systématique, mais un risque d'abus sexuel. Je suis absolument convaincu que ces questions-là sont centrales. Par exemple, dans les travaux qui sont en cours, il y a tout un travail qui est engagé sur la formation des prêtres et des religieux. Comment améliorer cette formation et comment aussi mieux discerner la vocation ? La vocation, c'est l'équivalent de l'orientation professionnelle. Il faut que les choix d'orientation qui sont faits reposent sur de bonnes raisons. On a vu, notamment au cours des dernières années, des personnes qui ont peut-être choisi l'état de prêtre pour être à proximité d'enfants et pour pouvoir, le cas échéant, assouvir des pulsions. Et donc, il faut que dans le milieu catholique, toutes ces questions soient vues de manière approfondie. On verra ce qui résultera de la conférence de mars, mais je ne peux pas préjuger des résultats de cette conférence.

