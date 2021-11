Abus sexuels : "la crédibilité de l'Eglise" en jeu à la Conférence des Evêques à Lourdes

Les évêques de France ont une semaine pour se pencher sur les conclusions vertigineuses du rapport Sauvé, qui fait état de plus de 300 000 victimes d'abus sexuels dans l'Eglise depuis les années 1950, et de milliers de prêtres et religieux prédateurs. Un mois après la publication de ces chiffres, la Conférence des évêques de France s'ouvre à Lourdes ce mardi 2 novembre et doit durer toute la semaine, jusqu'au lundi 8 novembre.

Un temps trop court consacré aux abus sexuels dans l'Eglise

La première journée est consacrée entièrement au rapport Sauvé. Les évêques prévoient d'y revenir également dans le courant de la semaine, tout en abordant d'autres questions autour des problématiques de l'Eglise. Selon Olivier Savignac, fondateur du collectif de victimes "Parler et Revivre", et lui-même victime d'un prêtre en 1993 lors d'un camp de jeunes à Arthez d'Asson dans le Béarn, c'est une preuve que la conférence n'a pas pris pleinement conscience de la gravité de la situation.

"L'Eglise doit pouvoir mettre dans sa priorité ce sujet-là avant tout autre" expliquaitce mardi matin Olivier Savignac sur France Bleu Béarn Bigorre. "Parce qu'il en va de sa crédibilité, et il en va aussi de son existence parce que ce sujet a ébranlé les fondations, les racines de l'Eglise, donc je trouve que c'est pris un peu à minima, et je m'inquiète de la mise en place de ce processus qui devrait être pris au sérieux et qui à mon goût ne l'est pas de la part des évêques".

Invité à participer à la conférence, comme d'autres associations de victimes, Olivier Savignac a décliné car selon lui, il est temps que les évêques se mettent au travail. Il explique que c'est à eux d'agir, plus au victime, et c'est à eux de prendre des mesures à la hauteur de la gravité du sujet.

Comment indemniser les victimes ?

Beaucoup de victimes attendent aussi des mesures fortes que la question de l'indemnisation des victimes. Une indemnisation qui peut se faire par collecte de dons auprès des fidèles, comme le préconise l'Eglise. Selon Olivier Savignac, il faut piocher dans le patrimoine immobilier.

D'après lui, certaines communautés religieuses ont déjà décidé d'y faire appel pour réparer financièrement les blessures provoquées sur les victimes. "On attend que les diocèses fassent de même" explique-t-il. "Chaque diocèse gère un patrimoine immobilier, peut revendre ce patrimoine, peut financer avec sa trésorerie le fonds d'indemnisation. Si les religieux le font, les évêques doivent pouvoir le faire aussi".

