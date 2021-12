Abus sexuels dans l'Eglise : le diocèse de Besançon a vendu un bâtiment pour l'indemnisation des victimes

Le diocèse de Besançon vient de verser sa part pour indemniser les victimes d'abus sexuels commis au sein de l'Eglise. Pour cela, il a vendu un bâtiment situé en plein centre-ville de Besançon, rue des Granges. La bâtisse appartenait à l'association des Jacobins, qui est une association d'Eglise, comme l'a confié Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, invité de France Bleu Besançon ce vendredi matin. Il a indiqué que la vente a été réalisée ces derniers jours.

250.000 euros versés au fonds d'indemnisation des victimes

Cette vente a rapporté 250.000 euros et le diocèse a versé la somme au fonds d'indeminsation des victimes des abus sexuels, ouvert dans la foulée du rapport Sauvé publié début octobre. Pour l'instant, le diocèse de Besançon s'en tient à ce chèque mais "s'il y a besoin de faire plus, nous ferons plus, en fonction de nos capacités" confie Jean-Luc Bouilleret. Pour lui, "c'est important que le diocèse de Besançon soit généreux dans ce cadre, compte tenu de l'impact dans le diocèse et dans l'Eglise de France."

Mgr Jean-Luc Bouilleret, invité de France Bleu Besançon ce 24/12/2021. Copier

Les victimes du diocèse continuent de se faire connaître

Depuis la publication du rapport Sauvé sur l'ampleur des abus sexuels commis dans l'Eglise de France entre les années 1950 et 2000, des victimes continuent de se faire connaître. L'archevêque de Besançon en a reçu une quinzaine en quelques semaines. "Certaines personnes n'ont pas pu en parler depuis 10, 20, 30 ans ou même 70 ans... c'est énorme" explique Jean-Luc Bouilleret.

Il demande pardon au nom de l'Eglise

Le diocèse de Besançon a ouvert une cellule d'écoute pour les victimes. L'archévêque prend le temps de rencontrer certaines de ces victimes, "pour leur demander pardon" au nom de l'Eglise. "C'est important pour moi et pour les victimes qui le souhaitent" confie-t-il.